Deep Purple: kündigen ihr brandneues Studioalbum “Whoosh!“ für den 12.06. bei earMUSIC an

“Another album?! Whoosh?!! Gordon Bennet!!!”

‘When the Deep Purple falls

Over sleepy garden walls

And the stars begin to twinkle

In the night…’ Ian Gillan

Deep Purple geben den Titel und das Veröffentlichungsdatum ihres brandneuen Studioalbums bekannt. Whoosh! ist der Nachfolger der weltweiten Chart-Erfolge inFinite (2017) und NOW What?! (2013).

Nachdem kryptische Botschaften und Interviews des Sängers Ian Gillan im vergangenen Dezember Spannung und Spekulationen innerhalb der Fangemeinde ausgelöst haben, bestätigt die Band nun die Veröffentlichung ihres 21. Studioalbums am 12. Juni 2020 über earMUSIC.

Für Whoosh! vereinen Deep Purple zum dritten Mal ihre Kräfte mit Produzent Bob Ezrin. Gemeinsam schrieben und nahmen sie in Nashville die neuen Songs auf und kreierten das bislang vielseitigste Werk ihrer Zusammenarbeit.

Deep Purple lassen sich in ihrem Schaffen nicht eingrenzen, strecken sich in alle Richtungen aus und lassen ihrer Kreativität freien Lauf.

„Putting the Deep back into Purple“ wurde im Studio schnell zum inoffiziellen Motto. Bereits mit den ersten Songs war klar: Deep Purple und Bob Ezrin waren auf dem Weg ein neues Album zu schaffen, das die Grenzen der Zeit überschreitet, während sie sich mit ihrem Unmut über die aktuelle Situation der Welt an alle Generationen richten.

Whoosh! erscheint als limitiertes CD+DVD Mediabook (inkl. 1h Video Roger Glover and Bob Ezrin in Conversation und der erstmaligen Veröffentlichung der vollständigen Perfomance der Band beim Hellfest 2017), 2LP+DVD Edition, limitiertes Boxset und als digitale Version am 12. Juni 2020 über earMUSIC.

Das Album kann hier vorbestellt werden: https://deeppurple.lnk.to/WhooshPR

„Wir haben alles mit aufgenommen, was die ganze Band zum Lächeln gebracht hat, einschließlich Bob Ezrin. Wir haben es immer genossen, Musik zu machen und den unglaublichen Luxus eines treuen Publikums zu haben.“ – Steve Morse

***********************************

Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Steve Morse und Don Airey reisen weiterhin durch das Universum des Hard Rock – die Texturen und Nuancen ihrer letzten Werke sind dabei alles andere als langweilige Nachahmungen. Wenn man eine zufällige Wiedergabe für den gesamten Katalog der Band auswählt, ist das Resultat eines der besten, das die Rockmusik zu bieten hat.

Das 20. Studioalbum inFinite hat sich zu einem ihrer erfolgreichsten Alben aller Zeiten entwickelt und brach alle Chart-Rekorde, die von den Hard-Rock-Legenden über ihre 50-jährige Laufbahn angesammelt wurden. Es ist das erfolgreichste Album der Band seit ihrem Meilenstein-Album Perfect Strangers aus dem Jahre ihrer Wiedervereinigung 1984. inFinite landete direkt auf #1 der deutschen Album-Charts, erhielt Gold für über 100.000 verkaufte Exemplare und erreichte zudem die Top 10 in zehn Ländern weltweit. inFinite folgte der Veröffentlichung von NOW What?! (2013), welches auf #1 in fünf europäischen Ländern chartete, die Top 10 in über 15 Ländern weltweit knackte und mit mehr als 100.000 verkauften Exemplaren ebenfalls den Gold Status in Deutschland erhielt.

In den letzten Jahren haben Deep Purple nach und nach neue Bereiche erkundet und damit das Interesse von neuen Fans geweckt, die das Licht der Welt erblickten, nachdem die mächtige Purple-Maschine die Musikwelt beherrschte. Ihr heiliger Gral aus In Rock (1970), Machine Head (1972) und Made In Japan (1973) katapultierte Deep Purple an die Spitze der Konzert- und Albumverkäufe auf der ganzen Welt, mit Tracks wie Smoke On The Water, die zum Mega-Status aufstiegen.

Deep Purple – Tour 2020

Ab Juni begeben sich Deep Purple mit ihrem neuen Album auf große Europatournee.

31.05.2020 Moscow – MEGASPORT ICE PALACE (RU)

03.06.2020 Istanbul – Lifepark (TR)

06.06.2020 Athens – Rockwave Festival (Terravibe Park) (GR)

20.06.2020 Clisson – HellFest (FR)

21.06.2020 Dessel – Graspop Metal Meeting (BE)

24.06.2020 Hamburg – Stadtpark Freilichtbühne (DE)

25.06.2020 Aalborg – Skovdalen (Open Air) (DK)

27.06.2020 Oslo – Tons of Rock Ekeberg (NO)

30.06.2020 Paris (Boulogne Billancourt) – La Seine Musicale (FR)

01.07.2020 Nimes – Festival De Nimes Les Arenes (FR)

03.07.2020 Klam – Clam Rock (AT

04.07.2020 Eisenstadt – Lovely Days (AT)´

06.07.2020 Bologna – Bologna Sonic Park (IT)

08.07.2020 Sion – Sion sous Sion sous les étoiles (CH)

10.07.2020 Bonn – Kunst Rasen Granau (DE)

11.07.2020 Rosenheim – Rosenheim Sommerfestival (DE)

14.07.2020 Halle (Saale) – Freilichtbühne Peißnitz (DE)

15.07.2020 Mainz – Open Air Volkspark Mainz (DE)

17.07.2020 St Julien en Genevois – Guitare en Scene Festival (FR)

18.07.2020 Brombach – Lieder Am See (DE)

20.07.2020 Carcassone – Festival De Carcassone Theatre Jean Deschamps (FR)

22.07.2020 Lörrach – Stimmen Festival (DE)

24.07.2020 Colmar – Festival De La Foire Aux Vins de Colmar Parc Des expositions (FR)

26.09.2020 Stockholm – Hovet Ice Hall (SE)

27.09.2020 Gothenburg – Partille Arena (SE)

29.09.2020 Copenhagen – Royal Arena (DK)

02.10.2020 Manchester – Manchester Arena (GB)

03.10.2020 London – O2 (London) (GB)

05.10.2020 Glasgow – Hydro (GB)

06.10.2020 Leeds – FD Arena (GB)

08.10.2020 Birmingham – Arena (Birmingham) (GB)

10.10.2020 Luxembourg – Rockhal (LU)

13.10.2020 Berlin – Max Schmeling Halle (DE)

14.10.2020 Lodz – Atlas Arena (PL)

16.10.2020 Stuttgart – Schleyer-Halle (DE)

17.10.2020 Oberhausen – KP Arena (DE)

19.10.2020 Milan – Forum (IT)

20.10.2020 Zurich – Hallenstadion (CH)

22.10.2020 Lille – Zenith (FR)

24.10.2020 Dijon – Zenith (FR)

26.10.2020 Clermont Ferrand – Zenith D’Auvergne (FR)

28.10.2020 Amsterdam – Ziggo Dome (NL)

