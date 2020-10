Dethrone – State Of Decay (EP)

Fazit

Neue EP der schwedischen Death Thrasher Dethrone. Der erste Song kommt noch recht schleppend, aber dann gibt es ordentlich was auf die Glocke. Die anderen drei Songs machen so richtig Laune, da sie das Tempo hochhalten und dabei vor allem mit interessanten, wenn auch nicht neuen Riffs aufwarten. Die Band wurde von The Haunted, At The Gates und Slayer beeinflusst und dieses hört man an allen Ecken und Kanten.



Anspieltipps: Flesh Harvest und Room 101