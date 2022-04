Diamond Dogs: schlagen mit neuem Album zurück

Diamond Dogs sind zurück!

Und zwar unsere Niederländer, nicht unsere Schweden – bitte nicht durcheinanderbringen 😉

Direkt nach der Veröffentlichung ihrer massiven selbst betitelten Debüt-EP für Rebellion Records gingen diese holländischen Kreuzritter zurück ins Studio, um ihr bisher beeindruckendstes und – so sagen sie selbst – abscheulichstes Werk aufzunehmen. Das Resultat hört auf den passenden Titel Eye Of The Storm. Die Diamond Dogs übertreffen ihr Debüt in jeder Hinsicht und machen keine Gefangenen. Sie liefern eine kompromisslose, ultrabarbarische LP mit acht im Feuer geschmiedeten Tracks und einem Klasse-Artwork! Wenn du Battle Ruins, Shipwrecked, Berzerker Boyz und natürlich Live By The Sword magst, ist Eye Of The Storm ein absolutes Muss und einer deiner definitiven Faves für das Jahr 2022! Also schnapp dir dein Schwert und rüste dich für den Krieg, direkt im Eye Of The Storm!

Es gibt 200x knochenfarbiges Vinyl, 300x schwarzes und eine CD-Edition mit vier Bonustracks von der Debüt-EP.

www.facebook.com/Diamond-Dogs-107312354555813