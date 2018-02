Am 20. und 21. April 2018 lädt das Drohenden Schatten’s zum HOWLING INFINITY nach Mannheim ein. Neben den herausragenden Headlinern NIFELHEIM und SARGEIST finden sich auch zahlreiche exklusiv und Special-Shows im Billing wieder. Stattfinden wird das ganze in zwei verschiedenen Mannheimer Clubs und die Tickets sind streng limitiert. Derzeit befinden sich die 2-Tagestickets im Vorverkauf sowie ein Dayticket für den Samstag, wo das Event im größeren MS Connexion seine Tore öffnet. Hier die Tagesaufteilung und weitere Details:

Friday 20. April – Location: 7er Club Mannheim: Tür 17:00, Start 18:00, Tickets streng limitiert auf 350 Stück

NANSIS (FR / CH)

MEMBARIS (GER)

MALCUIDANT (FR)

RAVENCULT (Greece / Hellas)

URARV – (Norway) – exclusive First German Show

NIFELHEIM (Sweden)

Saturday 21. April – Location: MS Connexion: Doors 14:00, Start 14:30

EKSTIS (GER)

PARAGON BELIAL (GER)

SANGDRAGON / AKHENATON / DAEMONIUM (FR) – The Mystic Trilogy (exclusive Show)

WEDARD/WINTERGEIST (GER)

MAKE A CHANGE…KILL YOURSELF (DK – exclusive Show 2018)

SKOGEN (SWEDEN)

VARATHRON (Greece/ Hellas) – 30 years Show

SABATHAN (Belgium) – „Towards The Skullthrone of Satan“ Special set (early Enthroned)

SARGEIST (Finland)

Tickets für das Festival sind hier erhältlich: https://www.drohende-schatten.de/order

Facebook-Event: https://www.facebook.com/events/199114513966602/

