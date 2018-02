Mit „Schwarz„, der ersten Single aus dem kommenden Album „Gaijin“ (30.03.2018, People like You), präsentiert sich die Kölner härter und düsterer als zuvor – dabei aber auch melodisch und ungewohnt atmosphärisch. KMPFSPRT vereinen das Beste aus den Welten Punk, Post-Hardcore und Indie zu einer explosiven Mischung, die zum Tanzen einlädt – mit der Faust in der Luft und Rebellion im Herzen.

„Schwarz“ gibt es hier zu sehen und hören:

„Gaijin“ beschreibt das aktuelle, oft unterschwellig negativ gefärbte Lebensgefühl in all seiner Konsequenz: Ob Wahlerfolge der AfD, Polizeigewalt oder das Desinteresse einer Hipster-Generation, die nur noch um sich selbst kreist – KMPFSPRT kommentieren die gesellschaftliche Realität mit der von ihnen bekannten Direktheit. Bei aller Kompromisslosigkeit vergessen sie jedoch nicht ihren gesunden Optimismus. Die Band zum Albumtitel: „‘Gaijin‘ ist das japanischen Wort für ‘Außenseiter‘, das man auch mit ‘Mensch von außerhalb‘ übersetzen kann“, erklärt die Band. Ein Begriff, den Gitarrist David Schumann in seiner Zeit in Japan selbst häufig zu hören bekam und der solidarisch mit den gesellschaftlich Ausgegrenzten gemeint ist. Im Text zu „Schwarz“ heißt es z.B.: „Wohin es geht, wir sind Gaijin“. Mit Titel und Album laden sie jeden ein, der gerade nicht so richtig weiß, wohin er eigentlich gehört, aber ein positives Ziel vor Augen hat und sich ebenso nach weniger Hass und Grenzen, auch in den Köpfen der Menschen, sehnt.

Gaijin“ erscheint als Special Edition CD Digipak, Gatefold LP+CD und Digital Album, diverse Preorder-Optionen finden sich hier, u.a. ein Bundle bei Impericon mit einem magenta/violetten Vinyl (Auflage 100) und ein petrol-farbenes Vinyl in einer Auflage von 200, das sich der PLY Shop mit der Band teilt: “ erscheint als Special Edition CD Digipak, Gatefold LP+CD und Digital Album, diverse Preorder-Optionen finden sich hier, u.a. ein Bundle bei Impericon mit einem magenta/violetten Vinyl (Auflage 100) und ein petrol-farbenes Vinyl in einer Auflage von 200, das sich der PLY Shop mit der Band teilt: https://KMPFSPRT.lnk.to/Gaijin

Bisher sind die folgenden Shows bestätigt, mehr folgen in Kürze:

14.04.18 (CH) Zürich – Dynamo

26.05.18 (DE) Visbeck Rockt Open Air

08.06.18 (DE) Oberboihingen – WO?! Festival

21.07.18 (DE) Münster (Hessen) – See Pogo

17.-18.08.18 (DE) Bonn – Green Juice Festival

KMPFSPRT sind:

Richard Meyer – Gesang, Gitarre

David Schumann – Gitarre, Gesang

Dennis Müller – Bass

Daniel Plotzki – Schlagzeug

KMPFSPRT online:

