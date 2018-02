Make Rock Great Again: Tourstart in dieser Woche

Make Rock Great Again: Tourstart in dieser Woche

Es wird laut in Deutschland! Siebzehn deutsche Städte, zwei Rockbands und eine Mission: „Make Rock Great Again“. Die von Sony Music und Jägermeister ins Leben gerufene Initiative führt die beiden Rockbands Kaiser Franz Josef aus Österreich und The Wholls aus Großbritannien im Februar und März 2018 quer durch Deutschlands Clubs. Das gemeinsame Projekt „JägerMusic Clubaufschlag“ steht dabei unter dem Motto „Make Rock Great Again“ und hat sich zum Ziel gesetzt, den Gemeinschaftsgeist der Rockszene zu stärken, eine jüngere Zielgruppe anzusprechen und für einzigartige Highlight-Events zu sorgen.

Die Lage ist prekär: immer mehr Rock-Clubs sterben aus, jungen Newcomer-Bands fehlt es eklatant an Präsentationsmöglichkeiten und Rock allgemein an (medialer) Präsenz. Um dieser Entwicklung entgegen zu wirken, haben sich Sony Music und Jägermeister zusammen getan, um aufstrebenden Talenten des Genres neuen Auftrieb zu geben. Der Auftakt der spektakulären Konzertreise ist am 8. Februar in Dresden, der Tourabschluss findet am 3. März im bayerischen Obergünzburg statt (alle Tourdaten s.u.).

Für die Umsetzung und Durchführung holten sich Sony Music und Jägermeister ein effizientes Netzwerk an starken Partnern ins Boot: EMP, den führenden Online Händler für Band- und Fan-Merch, die Live-Booking-Plattform Gigmit, das führende Rock-Monatsmagazin Classic Rock, Musikfernseh-Institution MTV, die Genre-Website Rock.de, die legendären Gitarrenhersteller Gibson und Ibanez, Roland, einen der weltweit führenden Anbieter von elektronischen Musikinstrumenten, das Rock/Metal/Punk/Rock-Magazin Morecore, die Budget-Design-Hotelkette Cocoon Hotels Munich, der High Quality Musikinstrumente-Vertrieb Meinl, die Ambient Werbeagentur Hanxx Media, der Musikinstrumentenverleih Blue Lines Backline Rental und Boss, die erste Adresse für Effektgeräte.

Gemeinsam bieten sie in enger Zusammenarbeit der Rockmusik eine noch nie dagewesene Bühne mit einer Event-Konzertreise, die konzeptionell weit über eine reguläre Tour hinausgeht. Neben den Konzerten geht es darum, den Zusammenhalt der Rockszene zu stärken, die jeweiligen Rockclubs zu unterstützen und lokale Newcomer durch Support Slots zu fördern. Außerdem wird das Zusammenwachsen der beiden Bands im Verlauf der Tour dokumentiert. Flankiert werden die Veranstaltungen durch Workshops, die von den Bands gehostet werden.

Der „JägerMusic Clubaufschlag – Make Rock Great Again“: ein Spektakel, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Eine Tour, die knallt wie ein Wiener Walzer mit der Queen.

Can we make rock great again? Yes, we can!

Tourdaten:

08.02. Dresden, Rosis > Tickets

10.02. Weißwasser, Telux > Tickets

13.02. Unna, Lindenbrauerei > Tickets

14.02. Halle/Saale, Kaffeeschuppen

15.02. Nürnberg, Der Cult > Tickets

16.02. Bamberg, Live-Club Bamberg > Tickets

17.02. Pfarrkirchen, Club Bogaloo > Tickets

19.02. München, Spezial Aufschlag: Cocoon Hotel Hauptbahnhof > Freier Eintritt

20.02. Regensburg, Eventhall Airport Obertraubling > Tickets

21.02. Trier, Exhaus > Tickets

22.02. Mainz, Caveau

23.02. Hannover, Café Glocksee > Tickets

24.02. Boberow, MoorScheune > Tickets

26.02. Rostock, Alte Zuckerfabrik

27.02. Monheim, Sojus 7

02.03. Altenmarkt, Café LiBella

03.03. Obergünzburg, Club Goln

Kommentare

