In einer 7-teiligen In-Studio Videoserie verraten Earthless alles über die Aufnahmen zu Black Heaven, das am 16. März 2018 via Nuclear Blast Entertainment erscheinen wird. Alle Infos rund um das Albumcover, die Aufnahmen im Rancho de la Luna-Studio mit Eagles Of Death Metal’s Dave Catching in Joshua Tree, CA, bis hin zu ihrer Entscheidung, auf dem neuen Album mehr Vocals einzubauen, findet ihr hier:

#1 – Über den Schreibprozess: https://youtu.be/9HSKLfTLAy0

#2 – Über die Vocals: https://youtu.be/u3x7Sglj_yc

#3 – Über die Lyrics: https://youtu.be/02QR_eAHuAs

#4 – Über das Studio: https://youtu.be/3VPRU3-yQdo

#5 – Über das Album Artwork: https://youtu.be/5UY6pOlTzX0

#6 – Über den Vertrag bei Nuclear Blast: https://youtu.be/wfU2uPjbPxM

#7 – Über Gitarrenunterricht: https://youtu.be/q7SRmH1Fp5I

