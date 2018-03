Das kultige Label Rise Above Records von Szene-Legende Lee Dorrian legt mit einem weiteren Leckerbissen nach!

Age Of Taurus sind inzwischen eine echte Doom-Institution, die sich auch auf The Colony Slain als verlässliche Größe beweist.

Zudem ist das Werk ein weiterer, äußerst dramatischer Mosaikstein in der eindrucksvollen Saga des Taurean Empire, über das Band-Mastermind/Sänger/Gitarrist Toby W. Wright am liebsten schreibt.

Last not least treten Age Of Taurus mit einem aktualisierten Line-Up an.

Neu am Bass ist Genre-Veteran Leo Smee (With The Dead, ex-Cathedral).

Die aktuellen Songs gehen unter die Haut, bleiben dem Genre treu, streifen jedoch immer geschmackvoll verwandte Stilarten wie die NWOBHM und progressive Elemente und verharren keineswegs in stoischer Zeitlupe.

Die Produktion ist ebenfalls vom Feinsten.

Freut Euch auf eins der absoluten Highlights 2018, nicht nur für den Doom-Bereich!

Age Of Taurus sind:

Toby Wright – Vocals/Guitar

Leo Smee – Bass

Darius Claydon – Drums

Kommentare

