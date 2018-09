Das aus San Diego stammende Rocktrio EARTHLESS wird »From The West« am 28. September via Silver Current Records (auf Vinyl und Kassette) sowie am 19. Oktober via Nuclear Blast (auf CD und Kassette sowie digital) veröffentlichen. »From The West« wurde am 01. März 2018 in der Great American Music Hall von San Francisco, CA mitgeschnitten. Heute hat die Band die erste Single daraus online gestellt. Hört euch die Liveversion von ‚Electric Flame‘ hier an: https://www.youtube.com/watch?v=HjBYcBY-hKU

Die Scheibe kann ab sofort in verschiedenen physischen Formaten vorbestellt werden: http://www.nuclearblast.com/earthless-live

Bestellt das Werk digital vor, um ‚Electric Flame (live)‘ sofort zu erhalten.

Holt euch den Song hier: http://nblast.de/EarthlessElectricFlame

Sicher euch das Album schon jetzt via Spotify: http://nblast.de/EarthlessFTWpreSave

Hört euch den Track in der NB Novelties-Playlist an: https://open.spotify.com/user/nuclearblastrecords/playlist/6aw9wiedFzzhJiI96DhNhw

Schlagzeuger Mario Rubalcaba kommentiert:

„Wir freuen uns sehr, euch diese aktuelle Aufnahme, die u.a. auch neueres Material von »Black Heaven« umfasst (die CD-Version enthält auch ‚Acid Crusher‘, das wir an jenem Abend das bisher einzige Mal überhaupt live gespielt haben), präsentieren zu können. Dieses Livealbum wird sich in eure Köpfe bohren und eure Ohren gewaltig durchpusten!“

»From The West« – Vinyl-Tracklist:

01. Black Heaven

02. Electric Flame

03. Gifted By The Wind

04. Uluru Rock

05. Volt Rush

06. Communication Breakdown

»From The West« – CD-Tracklist:

01. Black Heaven

02. Electric Flame

03. Gifted By The Wind

04. Uluru Rock

05. Volt Rush

06. Communication Breakdown

07. Acid Crusher

»From The West« – Digital-Tracklist:

01. Black Heaven

02. Electric Flame

03. Gifted By The Wind

04. Uluru Rock

05. Volt Rush

06. Communication Breakdown

07. Violence Of The Red Sea

08. Acid Crusher

Verpasst EARTHLESS‚ kommende Liveshows im Herbst auf keinen Fall!

Die bestätigten Termine lauten wie folgt:

25.09. USA Eugene, OR – Old Nick’s Pub

26.09. USA Seattle, WA – Chop Suey

27.09. USA Portland, OR – Dante’s

28.09. USA Boise, ID – Neurolux

29.09. USA Salt Lake City, UT – Crucialfest

30.09. USA Denver, CO – Marquis Theater

02.10. USA Minneapolis, MN – Lee’s Liquor Lounge

03.10. USA Winnipeg, MB – The Park Theatre

05.10. CDN Saskatoon, SK – Amigos Cantina

06.10. CDN Edmonton, AB – Up & Downtown Music Festival

07.10. CDN Calgary, AB – Dickens Pub

08.10. CDN Kelowna, BC – The Habitat

09.10. CDN Victoria, BC – Copper Owl

10.10. CDN Vancouver, BC – Rickshaw Theatre

12.10. USA Oakland, CA – Starline Social Club

13.10. USA Long Beach, CA – Alex’s Bar

14.10. USA Perris, CA – Desert Daze

»Black Heaven« wurde im Rancho de la Luna in Joshua Tree, Kal. aufgenommen. Für dessen Produktion war Dave Catching (EAGLES OF DEAT METAL) verantwortlich. Mit diesem Album hat die Band einen weiteren Schritt nach vorne gemacht, da erstmals vier von sechs Songs Gesang enthalten, wohingegen auf früheren Werken nur gelegentlich Gesang eingestreut worden war.

Bestellt »Black Heaven« hier: http://nblast.de/EarthlessBlackHeaven

Mehr zu »Black Heaven«:

‚Volt Rush‘ OFFIZIELLES MUSIKVIDEO:



‚Gifted By The Wind‘ OFFIZIELLER VISUALIZER:



‚Black Heaven‘ OFFIZIELLER VISUALIZER:



Kommentare

Kommentare