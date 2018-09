Unter dem Namen Flat Earth haben sich Mikko „Linde“ Lindström und Mika „Gas Lipstick“ Karppinen (beide Ex-HIM), Niclas Etelävuori (Ex-Amorphis) und Anttoni „Anthony“ Pikkarainen (Polanski) zusammengetan, um einer kreativen Vision Ausdruck zu verleihen, die auf die Blütezeit des Alternative Rock verweist, aber auch aus einer Vielzahl anderer Genres schöpft, ohne jedoch den roten Faden zu verlieren.

Auch wenn einige der Musiker auf beachtliche Karrieren zurückblicken können, stellt Flat Earth einen Neuanfang dar, der durchaus losgelöst von den bisherigen musikalischen Stationen gesehen werden soll. Flat Earth wollen nicht irgendeine weitere selbstbetitelte „Supergroup“ sein, geschweige denn im Windschatten der Vergangenheit segeln, sondern aus eben diesem heraustreten.

Schon die erste Single „Blame“ gibt einen Einblick, was die Leute auf musikalischer Ebene erwartet und fungiert als Vorbote auf das noch 2018 erscheinende Debütalbum der Finnen, was in Deutschland über Drakkar Entertainment erscheinen wird.

Das offizielle Video zu „Blame“ gibt es hier: https://www.youtube.com/watch?v=X7eoTyPKyt8

Ab sofort auch schon verfügbar als Download und Stream: http://smarturl.it/Blame_Single

„Wir sind begeistert davon, Teil der Drakkar-Familie zu sein! Wir haben viel Zeit in dieses Album gesteckt und freuen uns, das Debütalbum von Flat Earth über Drakkar in Europa zu veröffentlichen. Wir können es kaum abwarten, bis die Scheibe in den Läden steht und wir die Songs auch live präsentieren können.“ – Niclas Etelävuori (Flat Earth)

„Es freut uns sehr, dass wir Flat Earth für Drakkar gewinnen konnten, denn in dieser Band steckt unglaublich viel Potenzial, Wissen und Können. Sowohl auf musikalischer wie auch auf menschlicher Ebene merkt man, dass es sich um Musiker handelt, die zum Teil schon mehr als 20 Jahre professionell dabei sind. Finnland war in dem Zusammenhang schon immer ein gutes Pflaster für Drakkar und natürlich ist der Anspruch da, die Band so schnell wie möglich auch in Europa zu etablieren.“ – Jonathan Geschwill (Drakkar Labelmanagement)

Flat Earth sind:

Anthony – Vocals

Linde – Guitar

Niclas – Bass

Gas – Drums

Kommentare

