The Pariah – No Truth: Neues Video zu „Hollow at Heart“ online. Album erscheint Ende des Monats

Nachdem The Pariah aus dem Ruhrgebiet vor einigen Wochen mit „Silent Birds„ und „Surged“ (ft. Brendan Murphy von Counterparts) zwei Vorab-Songs veröffentlicht haben, präsentieren die Melodic Hardcore-Spezialisten heute mit „Hollow at Heart“ einen weiteren Song aus ihrem kommenden Debütalbum „No Truth“, das am 28. September auf Redfield Records und Silent Cult Records (UK) erscheint [PRE-ORDER]. Das von Mirko Witzki produzierte Video könnt ihr euch hier anschauen:

Sänger Henning zum neuen Song: „Die Scham eine emotionale Regung und damit sein Gesicht zu zeigen treibt uns dazu, uns so zu verhalten, dass wir auf einer zwischenmenschlichen Ebene nicht mit unserem Umfeld kollidieren. Da nicht alle Menschen nach diesem Prinzip leben, kommt es schnell vor, dass man ausgenutzt wird. Am Anfang denken wir, dass sich schon alles so ergeben wird und wir nichts ändern müssen doch dann stehen wir plötzlich vor der Erkenntnis, dass sich durch eben diese regungslose Haltung eine Leere in uns hinein gefressen hat, die wir nicht zu füllen wissen. Da die Zeit offensichtlich keine Lösung bringt, appelliere ich in dem Song an die Menschen, die sich die oben genannte Scham zu Nutze machen ihr Werk zu vollenden und wenigstens restlos das aufzubrauchen was noch von uns übrig ist. Wir sind ja selber schuld an der Misere.“

