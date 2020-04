Hörbuchtitel: Die Weisse Lilie Staffel 3 – Zeitenwende

Sprache: Deutsch

Genre: Actionthriller, Politkrimi

Spiellänge: ca. 200 Minuten (CD1 ca. 74 Min., CD2 ca. 65 Min. und CD3 ca. 62 Min.)

Release: 14.12.2018

Links: http://dieweisselilie.com/

https://www.facebook.com/dieweisseliliehoerspiel

Verlag: Folgenreich (Universal Music)

Format: Audio CD (3 CDs)

ASIN: B07F9D1LYX

Team:

Autor, Sounddesigner, Produzent – Benjamin Oechsle

Autor, Sprachregisseur, Produzent – Timo Kinzel

Komponist – Jochen Mader

Film- und Visual FX Artist – Florian Schäfer

Illustrator, Grafiker – Alexander Maus

Sounddesigner – Robin Großkopff

Sprecher:

Erzähler – Mark Bremer

Daniel Porter – Martin Sabel

Lynn Adams – Jennifer Böttcher

Jerry Finnigan – Tim Knauer

Sean Mitchell – Achim Buch

Michael Howard – André Beyer

Botschaftsmitarbeiterin – Ulrike Johannson

General Jones – Erich Räuker

Pavli Bakaj – Jacob Weigert

Robert Welsh – Peter Lontzek

Fatmir Beqiri – Uve Teschner

Adnan Beqiri – Erik Schäffler

Mergim Beqiri – Marc Schülert

Major Lynch – Christian Rudolf

Harjid Suresh – Fabian Harloff

Boško – Constantin von Westphalen

Goran – Dirk Hardegen

Wie schon einige meiner Kollegen vor mir, habe ich mal in unserem Promopool gewühlt, um zu gucken, ob da noch was liegen geblieben ist. Nicht, dass ich Langeweile hätte. Dank Homeoffice und dem Lektorat hier bei Time For Metal habe ich eigentlich mehr als genug zu tun. 😀

Umso erstaunter war ich, dass die dritte Staffel des Hörbuchs Die Weisse Lilie von meinen Kollegen wohl bislang übersehen worden sein muss. Von den ersten beiden Staffeln war mein Kollege damals äußerst beeindruckt.

Nun also Staffel drei. Die drei CDs kommen in einem hübschen Klappcover daher. Vorne drauf ist die schon bekannte Lilie, innen ist alles in einem farbenfrohen Schwarz gehalten. Ganz mein Geschmack. Es ist ein kleines Booklet enthalten, in dem jeweils eine kurze Inhaltsangabe der drei Kapitel enthalten ist, die Namen der Sprecher sowie die Titel der einzelnen Folgen.

Wer jetzt denkt: „Na toll, um ins Thema zu kommen, muss ich mir erst noch die ersten beiden Staffeln holen,“ der sei beruhigt. Staffel drei beginnt vor den ersten beiden Staffeln und ist somit ein Prequel.

Ich habe mittlerweile durchaus einige Hörbücher gehört. Aber hier war ich schon erstaunt, wie hochwertig produziert wurde, wie fein die Details herausgearbeitet wurden und wie authentisch alles rüberkommt. Achtung: Suchtgefahr!

Die Story von Die Weisse Lilie Staffel 3 – Zeitenwende:

(Kapitel 1) Kosovo – wo alles beginnt. Gemeinsam mit Jerry leistet Daniel auf dem Balkan im Rahmen der Friedensmission seinen Dienst in der US-Armee. Dort lernt er die OSZE-Mitarbeiterin Lynn Adams kennen und lieben. Als sich der Einsatz der beiden dem Ende zuneigt, wird Lynn schwanger und das gemeinsame Familienglück scheint vorgezeichnet. Doch Daniels Verlobte trägt noch ein Geheimnis mit sich herum… Zur selben Zeit versucht eine Mitarbeiterin der US-Botschaft in Belgrad einen Kriegsverbrecher zu finden, der einige Jahre zuvor ein Massaker an Zivilisten im Norden des Kosovo befehligt haben soll. Dafür verbündet sie sich mit dem Mafiaboss der kosovarischen Hauptstadt Pristina, der seine Augen und Ohren in der ganzen Region hat. Sein Name: Sean Mitchell… (Kapitel 2) In den Wochen nach Lynns Tod versucht Daniel seinen Schmerz mit Alkohol zu betäuben und sinnt auf Rache. Auf seiner Suche nach dem Mörder will er sich Pavli Bakaj vorknöpfen – der Kommissar ist hingegen längst zur Zielscheibe anderer Mächte geworden. Aufgeschreckt durch die Drohung Sean Mitchells sucht Adnan Beqiri seinen alten Weggefährten Qerim Shoqaj auf. Doch der will den Kosovo-Konflikt um jeden Preis vergessen und empfängt den cholerischen Clan-Chef daher mit gemischten Gefühlen… Unterdessen lässt sich Jerry in Anbetracht seiner Geldsorgen in einen vermeintlich harmlosen Schmuggeltransport hineinziehen. Als er allerdings erfährt, welche Ware er in Wirklichkeit bewachen soll, schlägt sein schlechtes Gewissen in blankes Entsetzen um. (Kapitel 3) Um in der Schmuggelaffäre seine Haut zu retten, ist Jerry sogar bereit, Daniel an Sean Mitchell auszuliefern. Doch der Elite-Soldat kommt Jerry auf die Schliche. Kann er dem Mafiaboss zuvorkommen und Lynns Mörder endlich zur Rechenschaft ziehen? Auf ihrer Jagd nach Qerim Shoqaj und Adnan Beqiri kommen Iris leise Zweifel. Auf der Suche nach Antworten sucht sie ein Kloster nahe ihrem Heimatort auf. Die Lösung ihres inneren Kampfes legt schließlich den Grundstein für Die Weisse Lilie…