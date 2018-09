Der grandiose Los Angeles-Hardcore-Dampfhammer TERROR haben das offizielle Musikvideo zur brandneuen Single ‚Spirit Of Sacrifice‘ veröffentlicht. Seht das Video hier:

https://www.youtube.com/watch?v=WU1sznFX1e4

Sänger Scott Vogel dazu: „This is TERROR 2018. This is who we are and how we live. This is our definition of Hardcore and the way we see this world for better and for worse.“

Hört/holt Euch den Song hier: http://nblast.de/TerrorSpiritSacrifice

Erst kürzlich hatte Band ihre Europa-Headliner-Tour zum kommenden, 8. Studioalbum »Total Retaliation« angekündigt. Siehe Dates unten.

Total Retaliation Invasion 2018

TERROR

+ DEEZ NUTS

+ BACKTRACK

+RISK IT!

30.11. D Leipzig @ Conne Island

01.12. B Hasselt @ Muziekodroom

02.12. UK London @ The Underworld

04.12. F Paris @ Gibus

05.12. D Schweinfurt @ Alter Stattbahnof

06.12. D Lindau @ Club Vaudeville

07.12. NL Amsterdam @ Melkweg

08.12. D Herford @ Krampus Festival

09.12. D Oberhausen @ Kulttempel

10.12. CH Zurich @ Dynamo

11.12. AT Graz @ Explosiv

12.12. D Munchen @ Backstage Werk

13.12. D Gottingen @ Uni

14.12. D Magdeburg @ Factory

15.12. CZ Ostrava @ Brickhouse

16.12. D Berlin @ SO36

