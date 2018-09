METAL ALLEGIANCE begann als Feier des Heavy Metal, angetrieben durch die innige Bindung zwischen hochverehrten Wegbereitern der extremen Musikszene, bewaffnet mit einer Reihe von Mitwirkenden auf (und abseits) der Bühne, die sich wie ein Wikipedia-Eintrag des Genres liest. Heute veröffentlicht das Ensemble sein Zweitwerk »Volume II – Power Drunk Majesty« sowie die vierte Single daraus, ‚The Accuser‘ (feat. Trevor Strnad; THE BLACK DAHLIA MURDER). Seht euch das Trackvideo zum Song hier an: https://www.youtube.com/watch?v=0Hu2forElhA

Trevor Strnad kommentiert: „Es ist eine riesige Ehre, dass ich gefragt worden bin, ob ich als Gast den Track ‚The Accuser‘ für METAL ALLEGIANCE einsingen möchte! Die Liste der Größen, die zu diesem Zusammenschluss von Metallern und vor allem zu den zwei bisherigen Alben beigetragen haben, ist schlicht überwältigend. Und dass man mich auf eine Ebene mit jenen Musikern stellt, ist ein unbeschreibliches Gefühl. Ich habe meinen Kaffee ausgespuckt, als ich gesehen habe, dass die Jungs den Song mit mir als Opener für die Platte ausgewählt haben… Ich war wirklich geschockt!“

Alex Skolnick fügt hinzu: „Wir haben überall nach einem passenden Sänger für unseren Albumopener ‚The Accuser‘ gesucht – nach jemandem, der gut zur Stimmung des Songs passt, aber auch mit einem gewaltigen Knall das Album eröffnen kann. Eines Tages, während ich mich auf einen Auftritt beim Ozzfest/Knotfest vorbereitete, habe ich aus der Ferne THE BLACK DAHLIA MURDER gehört – Trevor Strnad hat viele verschiedene Gesangsarten angewandt und ein paar davon schienen wie für unseren Song geschaffen. Also habe ich seinen Namen bei Mark ins Rennen geschickt und wie man am Ergebnis sehen kann, haben wir nicht nur den richtigen Kerl für unseren bisher aggressivsten Track gefunden, sondern auch jemanden der neuen Metal-Generation eingebunden; es ist klasse, dass er mit an Bord ist.“

„Der Sänger auf ‚The Accuser‘ musste dem Song einen gewissen Stempel aufdrücken und den Text mit wirklicher Überzeugung rüberbringen können – er oder sie musste sich deshalb intensiv mit den Lyrics beschäftigen, um zu begreifen, wovon hier wirklich die Rede ist“, bekräftigt Mark Menghi. „Trevor Strnad hat die Sache wirklich klasse gemeistert. Es scheint, als könne man in der heutigen Gesellschaft sehr einfach eine andere Person (oder Personen) für etwas verantwortlich machen, nur um sich aus der Affäre zu ziehen und die eigenen Lügen hinter ruchlosen Vorwürfen zu verstecken. Einst hat mir jemand erzählt, dass die besten Fiction-Romane jene sind, die die meisten Einzelheiten bieten; leider funktioniert unsere Gesellschaft heutzutage so, was für die Leute, die wirklich Hilfe benötigen, umso schlimmer ist.“

Bestellt euer Exemplar von »Volume II – Power Drunk Majesty« hier: www.nuclearblast.com/metalallegiance2-pdm

»Volume II – Power Drunk Majesty« – Tracklist:

01. The Accuser (feat. Trevor Strnad)

02. Bound By Silence (feat. John Bush)

03. Mother Of Sin (feat. Bobby Blitz)

04. Terminal Illusion (feat. Mark Tornillo)

05. King With A Paper Crown (feat. Johan Hegg)

06. Voodoo Of The Godsend (feat. Max Cavalera)

07. Liars & Thieves (feat. Troy Sanders)

08. Impulse Control (feat. Mark Osegueda)

09. Power Drunk Majesty (Part I) (feat. Mark Osegueda)

10. Power Drunk Majesty (Part II) (feat. Floor Jansen)

Das thrashige Album verbindet Oldschool-Legenden mit den modernen Metallern der Szene und das Ergebnis sind groovige, spannungsgeladene Hymnen, die sich mit dem frustrierenden Zustand dieser Welt auseinandersetzen.

»Volume II – Power Drunk Majesty« wurde von Mark Menghi und Alex Skolnick produziert, Mark Lewis (MRL Studios) kümmerte sich um Mix und Mastering. Das Coverartwork wurde vom renommierten Künstlern Marcelo Vasco (SLAYER, MACHINE HEAD, SOULFLY, HATEBREED) und Rafael Tavares geschaffen.

Die Liste der Musiker auf »Volume II – Power Drunk Majesty« umfasst Trevor Strnad (THE BLACK DAHLIA MURDER), John Bush (ARMORED SAINT), Bobby „Blitz“ Ellsworth (OVERKILL), Mark Tornillo (ACCEPT), Nita Strauss (ALICE COOPER), Max Cavalera (SOULFLY), Joe Satriani, Floor Jansen (NIGHTWISH), Johan Hegg (AMON AMARTH). Gleichzeitig stellt es die Rückkehr von Mark Osegueda (DEATH ANGEL), Andreas Kisser (SEPULTURA) sowie Troy Sanders (MASTODON) dar.

