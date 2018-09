Powerwolf: Veröffentlichen neues Video zu „Killers With The Cross“

Seit Wochen mischen sie die internationalen Charts auf, in Deutschland führten sie mit dem aktuellen Album The Sacrament Of Sin die Chartspitze erneut rigoros an: POWERWOLF zählen mittlerweile zu DER erfolgreichsten und angesagtesten Heavy Metal Band Deutschlands! Eine goldene Schallplatte und ausverkaufte Tourstädte später, wird es Zeit für eine neues Musikvideo zum Song „Killers With The Cross„!

Der Name ist Programm und Falk Maria Schlegel fügt hinzu: „Mit dem Song „Killers With The Cross“ haben wir ein Video für eines meiner absoluten Lieblingslieder aus unserem neuen Album „The Sacrament of Sin“ gedreht. Ich muss sagen, es war großartig und wir hatten mächtig Spaß am Set und sind super glücklich mit dem Ergebnis!“

Seht das brandneue Musikvideo zum Track „Killers With The Cross“ aus dem TOP #1 Album The Sacrament Of Sin HIER!

Ab Oktober kommen POWERWOLF auf umfangreiche WOLFSNÄCHTE TOUR 2018 quer durch Europa, viele Shows sind bereits restlos ausverkauft. Erlebt die Wölfe live, wenn es wieder heißt Amen & Attack in folgenden Städten:

POWERWOLF WOLFSNÄCHTE TOUR 2018:

w/ Amaranthe, Kissin Dynamite

25.10.18 FR – Paris / Bataclan – SOLD OUT!

26.10.18 DE – Wiesbaden / Schlachthof – SOLD OUT!

27.10.18 DE – Oberhausen / Turbinenhalle – SOLD OUT!

28.10.18 BE – Brussels / Ancienne Belgique

29.10.18 DE – Hamburg / Mehr! Theater

31.10.18 DE – Berlin / Huxleys

01.11.18 PL – Warsaw / Progresja

02.11.18 DE – Leipzig / Haus Auensee

03.11.18 CZ – Prague / Forum Karlin

04.11.18 HU – Budapest / Barba Negra – SOLD OUT!

06.11.18 AT – Vienna / Arena – SOLD OUT!

07.11.18 IT – Milan / Live Club

09.11.18 DE – Munich / Zenith

10.11.18 DE – Ludwigsburg / MHP Arena

11.11.18 NL – Eindhoven / Effenaar – SOLD OUT!

12.11.18 UK – London / Koko

14.11.18 CH – Lausanne / Les Docks

15.11.18 CH – Zurich / Komplex 457

16.11.18 DE – Geiselwind / Event-Halle

17.11.18 DE – Saarbrücken / Saarlandhalle

