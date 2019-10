Engst: kündigen Zusatzshows für »Flächenbrand«-Tour an

Die heißen Pop-Rocker Engst aus Berlin kündigen 2020 weitere Zusatzshows für ihre Flächenbrand-Tour an, nachdem die kommende Album-Tour im Oktober/November schon beinahe ausverkauft ist!

Die Zusatzshows der Flächenbrand-Tour finden wie folgt statt:

06.02.20 Kiel – Pumpe

07.02.20 Leipzig – Moritzbastei

08.02.20 Osnabrück – Bastard Club

14.02.20 Bremen – Tower

15.02.20 Rostock – Peter-Weiss-Haus

16.02.20 Hamburg – KNUST

20.02.20 Wiesbaden – Schlachthof

21.02.20 Weinheim – Cafe Central

22.02.20 Hannover – Béi Chéz Heinz

23.02.20 Düsseldorf – Tube

Engst werden im Oktober und November als Headliner auf ihrer Flächenbrand Tour 2019 durch Deutschland unterwegs sein, um ihr im letzten Jahr erschienenes und aktuelles Debütalbum Flächenbrand gebührend zu feiern! Mit im Gepäck werden Nordn und Stadtruhe die Band auf ausgewählten Shows unterstützen!

Flächenbrand Tour 2019

25.10.19 Köln – Helios37 *

26.10.19 Berlin – Bi Nuu *

27.10.19 Hamburg – headCRASH Hamburg *

30.10.19 Münster – Sputnik Café *

31.10.19 Stuttgart – clubCANN *

01.11.19 Bochum – ROTUNDE – Alter Katholikentagsbahnhof *

02.11.19 Frankfurt – Elfer **

03.11.19 Zürich – Werk21 Dynamo Zürich (offiziell) **

05.11.19 München – Backstage München **

06.11.19 Wien – Chelsea **

07.11.19 Nürnberg – Z-Bau **

08.11.19 Dresden – Loco Club **

09.11.19 Leipzig – Bandhaus Leipzig **

Supports: * Nordn & ** Stadtruhe

Tickets ab sofort und exklusiv bei Eventim – DE erhältlich!

Holt euch das Debütalbum Flächenbrand hier: https://Engst.lnk.to/Flaechenbrand

Mehr von Flächenbrand:

Schaut euch König hier an: https://youtu.be/a7TAo_sbasg

Schaut euch Träumer & Helden hier an: https://youtu.be/cAhUAXi_00k

Schaut euch Ist Mir Egal hier an: https://youtu.be/DJgSs8lR0Bw

Schaut euch Ich Steh Wieder Auf hier an: https://youtu.be/hyHxmm23qJI

Schaut euch Der Moment jetzt hier an: https://youtu.be/21rlJONsNQs

Schaut euch Optimisten jetzt hier an: https://youtu.be/5OxSW0JFsoo

Schaut euch das Track by Track Video hier an: https://youtu.be/_74-9_zqNvg

Flächenbrand Tracklist:

01. Ich Steh Wieder Auf

02. Der Moment

03. Eskalieren

04. Optimisten

05. Ein Sommer In Den Charts

06. Der König

07. Ist Mir Egal

08. Fremdes Elend

09. Morgen Geht Die Welt Unter

10. Mit Raketen Auf Spatzen

11. Träumer & Helden

Engst sind:

Matthias Engst – Gesang

Ramin Tehrani – Gitarre

Chris Dumhard – Bass

Yuri Cernovlov – Schlagzeug

Mehr Info:

www.facebook.com/Engstmusik

www.instagram.com/engst_official