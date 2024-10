Epica: enthüllen gespenstisches Musikvideo zur neuen Single „The Ghost In Me (Danse Macabre)“

Wage es, mit den Toten zu tanzen! Die holländischen Symphonic-Metal-Titanen Epica haben ihr bisher schaurigstes Werk veröffentlicht: das gruselige Musikvideo zu The Ghost In Me (Danse Macabre), ein gespenstisches Stück, das den Hörer in eine Welt entführt, in der Schatten tanzen und das Jenseits flüstert. Der Song ist eine einzigartige Zusammenarbeit mit dem zweitmeistbesuchten Freizeitpark Europas, dem magischen Efteling in den Niederlanden, und seiner mit Spannung erwarteten neuen Attraktion Danse Macabre.

Das Video ist in geisterhafte Bilder getaucht und spiegelt den beunruhigenden Nervenkitzel der neuen Attraktion von Efteling wider, die am 31. Oktober, pünktlich zur Halloween-Saison, ihre Pforten öffnet. Alle Epica-Mitglieder sind seit ihrer Kindheit von diesem Freizeitpark begeistert, der jedes Jahr mehr als fünf Millionen Besucher empfängt. Daher war diese Zusammenarbeit wie geschaffen für eine Zusammenarbeit aus dem Jenseits.

Taucht jetzt ein in das Musikvideo, das direkt in und vor der neuen Attraktion gedreht wurde – und als ob das nicht schon aufregend genug wäre, hat die Band sogar ihren eigenen Epica-Grabstein erhalten, den ihr entdecken könnt, wenn ihr genau hinschaut:

Der Keyboarder von Epica, Coen Janssen, kommentiert: „Jedes Kind in den Niederlanden weiß, wie magisch Efteling ist, und die enge Zusammenarbeit mit dem schönsten Freizeitpark der Welt ist ein wahr gewordener Traum! Als kleiner Junge hat mich der Danse Macabre von Saint-Saëns als Soundtrack für das Spukhaus Spookslot sofort in seinen Bann gezogen. Als Efteling seine neuen Pläne für die Geisterattraktion Danse Macabre bekannt gab, fügten sich alle Puzzleteile sofort zusammen: Warum nicht unsere symphonische Seite mit der ‚gruseligen‘ Seite des Metals kombinieren und unsere Version dieses epischen klassischen Stücks machen?! Wir sind so froh, dass Efteling unserer Vision vertraute und uns voll und ganz unterstützte, indem sie uns die Storyline der neuen Fahrt zur Verfügung stellten, sodass wir Texte schreiben konnten, die zu der fantastischen Erzählung passen und sogar ein neues Kapitel hinzufügen konnten!“

The Ghost In Me (Danse Macabre) lockt die Fans in diesem YouTube-Video in einen düster-verzaubernden Tanz mit den Toten und wird auch bald auf allen Streaming-Plattformen erscheinen … wenn mehr von Epicas nächstem Kapitel enthüllt werden wird.