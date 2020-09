Evildead: veröffentlichen neue Single und Lyrik-Video!

Die US Thrash Metal Legende Evildead veröffentlichte am Freitag ihre erste Single und Lyric Video für den Song The Descending. Der Song ist auch auf dem neue Studio Album United $tate$ Of Anarchy zu finden.

Das Video ist hier zu sehen:

United States Of Anarchy erscheint am 30.10.2020 als CD DigiPak Version, LP Version, exklusive CD/LP Bundle mit Shirt (nur im Steamhammer Shop), Download und Stream über SPV/Steamhammer: https://Evildead.lnk.to/UnitedStatesOfAnarchy/

Liner Up:

Albert Gonzales – Rhythm/Lead Guitars

Juan Garcia – Rhythm/Lead Guitars

Rob Alaniz – Drums

Phil Flores – Lead Vocals

Karlos Medina – Bass