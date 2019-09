Fallujah: als Support für Darkest Hours »25 Years«-Europa-/UK-Tour 2020 bestätigt

Die Bay Area-Metal-Meister Fallujah haben ihr viertes Album, Undying Light, am 15. März via Nuclear Blast Records veröffentlicht. Bereits im Februar dieses Jahres war die Truppe mit Obscura auf ausgedehnter EU/UK-Tour, um das Werk live vorzustellen. Nun kann die Band freudig bekanntgeben, dass sie Anfang 2020 im Rahmen von Darkest Hours 25 Years Tour erneut die hiesigen Bühnen bespielen wird. Als weitere Supports konnten Bloodlet, Fallujahs Labelkollegen Une Misère sowie Lowest Creature gewonnen werden. Die Terminübersicht gibt es unten.

Gitarrist Scott Carstairs dazu: „Einmal mehr werden wir nach Europa und Großbritannien zurückkehren: Dieses Mal als Support der allmächtigen Darkest Hour auf deren 25. Jubiläumstour. Wir werden natürlich einige Songs von unserem aktuellen Album Undying Light, aber auch Tracks von unseren restlichen Platten spielen. Kommt vorbei!“

25 Years Darkest Hour – Europe/UK Anniversary Tour 2020

w/ Darkest Hour, Bloodlet, Une Misère, Lowest Creature

17.01. D Karlsruhe – Weiße Rose

18.01. B Antwerpen – Kavka

19.01. F Paris – Petit Bain

20.01. UK Manchester – Rebellion

21.01. UK London – The Underworld Camden

22.01. NL Den Bosch – Willem Twee

23.01. D Leipzig – Conne Island

24.01. D Hamburg – Logo

25.01. D Berlin – Bi Nuu

26.01. PL Warschau – Hydrozagadka

27.01. A Wien – Arena

28.01. CZ Prag – Futurum Music Bar

29.01. H Budapest – Dürer Kert

30.01. D München – Backstage

31.01. CH Aarau – KIFF

01.02. D Bochum – Matrix

Weitere Fallujah-Termine:

Algorythm North America 2019

w/ Beyond Creation, Arkaik, Equipoise

15.09. USA Orangevale, CA – The Boardwalk*

17.09. USA Grand Junction, CO – Mesa Theater*

19.09. USA Kansas City, MO – The Riot Room*

20.09. USA Chicago, IL – Reggies

21.09. USA Minneapolis, MN – The Whisky Junction

22.09. CDN Winnipeg, MB – Windsor Hotel

23.09. CDN Saskatoon, SK – Black Cat Tavern

24.09. CDN Edmonton, AB – Starlite Room

25.09. CDN Calgary, AB – Dickens

27.09. USA Denver, CO – The Oriental Theater

28.09. USA Salt Lake City, UT – The Complex

29.09. USA Boise, ID – The Shredder

30.09. USA Seattle, WA – Club Sur

01.10. USA Portland, OR – Hawthorne Theatre

02.10. USA Oakland, CA – Metro Operahouse

03.10. USA Los Angeles, CA – Catch One

04.10. USA San Diego, CA – Brick By Brick

05.10. USA Mesa, AZ – Club Red

06.10. USA El Paso, TX – Rockhouse Bar & Grill

07.10. USA Austin, TX – Come and Take It Live

08.10. USA Dallas, TX – Gas Monkey Bar N‘ Grill

09.10. USA New Orleans, LA – Southport Hall

10.10. USA Jonesboro, GA – Furnace 41

11.10. USA Orlando, FL – Soundbar.

12.10. USA Greenville, SC – The Firmament

13.10. USA Richmond, VA – The Canal Club

14.10. USA Reading, PA – Reverb

15.10. USA Brooklyn, NY – Knitting Factory

16.10. USA Somerville, MA – Once Ballroom

17.10. CDN Montréal, QC – La Tulipe

18.10. CDN Québec City, QC – Le D’Auteuil

19.10. CDN Ottawa, ON – Mavericks

20.10. CDN Toronto, ON – The Garrison

21.10. USA Detroit, MI – Sanctuary

22.10. USA Lexington, KY – Manchester Music Hall

23.10. USA Columbia, MO – Cafe Berlin*

24.10. USA Colorado Springs, CO – The Black Sheep*

25.10. USA Lubbock, TX – Jake’s Sports Café & Backroom*

*nur Fallujah & Arkaik

Bestellt Nuclear Blast Records hier: http://nuclearblast.com/fallujah-undyinglight

Mehr zu Undying Light:

Ultraviolet Offizielles Musikvideo: https://www.youtube.com/watch?v=qS-bPdlbqd8

Dopamine Offizieller Visualizer: https://www.youtube.com/watch?v=IzdRkeNr_ts

Last Light Offizielles Lyricvideo: https://www.youtube.com/watch?v=v8CcxqRPb3Y

Undying Light – Tracklist:

01. Glass House

02. Last Light

03. Ultraviolet

04. Dopamine

05. The Ocean Above

06. Hollow

07. Sanctuary

08. Eyes Like The Sun

09. Distant And Cold

10. Departure

Undying Light wurde von Mark Lewis (Cannibal Corpse, Whitechapel, The Black Dahlia Murder, Carnifex) gemixt und gemastert. Lewis hat sich zudem um die Schlagzeug- und Gesangsaufnahmen gekümmert, während die Gitarren- und Bassspuren von Gitarrist Scott Carstairs aufgenommen wurden. Das Coverartwork stammt von Nick Keller (The Black Dahlia Murder, Disentomb). Auf dem neuen Album ist erstmals Sänger Antonio Palermo zu hören.

Fallujah sind:

Antonio Palermo – Gesang

Scott Carstairs – Gitarre, Gesang

Robert Morey – Bass

Andrew Baird – Schlagzeug

Weitere Infos:

www.facebook.de/fallujahofficial

www.nuclearblast.de/fallujah

