Cathubodua: veröffentlichen neue Single „Hydra“

Die belgischen Epic Symphonic Metaller Cathubodua werden am 25.10.2019 ihr Debütalbum Continuum bei Massacre Records veröffentlichen!

Ab sofort kann man die neue Single Hydra streamen sowie digital käuflich erwerben – und sich das dazugehörige Lyric Video ansehen!

Das Konzeptalbum Continuum wurde von Yarne Heylen und Bert Vervoort im Project Zero Studio gemischt und von Ferry Duijsens gemastert. Das Coverartwork wurde von Jelle Van Loo gestaltet.

Das Album enthält tiefere Ebenen, bezieht sich auf frühere Songs und sogar die erste EP der Band. Es erzählt eine Geschichte, jedoch nicht nur über einen Helden, sondern auch über die Band selbst. Hier kann man das Album bereits vorbestellen » https://lnk.to/continuum

Als Gastsänger sind Adam Denlinger (MaYaN), Simon Duson (Carnation) und Jelle Van Loo (Innervate) mit von der Partie. Sabrina Gelin (Ithilien, La Maisnie Hellequin) spielt auf zwei Songs die Drehleier.

Letzten Monat haben Cathubodua ihren neuen Violinisten Arvid Vermote vorgestellt, der in die Fußstapfen von Katrien Van den Hurk tritt. Die Record Release Show zum Album findet am 26.10.2019 im JC De Klinker in Aarschot, Belgien, statt.

Cathubodua – Continuum

1. Dawn

2. Abyss

3. Hero Of Ages

4. Hydra

5. The Tempest

6. The Fire

7. My Way To Glory

8. The Chasing Horde

9. A Treacherous Maze

10. Legends

11. Nightfall

12. A Tale Of Redemption

13. Deified

14. Apotheosis

15. Dusk

Cathubodua live:

12.10.2019 NL Hilvarenbeek – The Box (FemMe – Female Metal Event)

26.10.2019 BE Aarschot – JC De Klinker (Record Release Show)

