Fever 333: veröffentlichen Video zu „For The Record“

Was auch immer Fever 333 zu sagen haben: man kann davon ausgehen, dass es For The Record ist. Fakten zum Mitschreiben! So auch im gleichnamigen Song von der aktuellen EP Wrong Generation, zu dem nun ein Musikvideo erschienen ist.

„For the record / You say I am but I am not / Marvel at the sight of everything I’ve got“, singt Frontmann Jason Aalon Butler in der Kollaboration mit Walter Deldago (Ex-Rotting Out), in der zudem Travis Barker als Drummer und Co-Produzent mitmischt. „Feeling the burden of tomorrow’s yesterday / You’re selling freedom to modern slaves / We can’t even afford the chains“, klagt Butler an.

Zudem hat Jason Aalon Butler im Rahmen der Reihe In Conversation mit dem NME gesprochen. So sagt er über das Video, in dem er seiner Liebe zum Skateboarden nachgeht: „Skateboarding taught me so much about creativity, alternative thinking and alternative utilisation. It was the thing that would get me to band practise as a young person. It helped me in more ways than I even knew at the time. It’s really the first time I’ve been able to put that into effect with my music, it was very exciting.“

Die EP Wrong Generation erschien im Oktober und ist ein wilder Ritt durch Hip-Hop, Hardcore und Alternative. Die 8-Track-Sammlung entstand als unmittelbare Reaktion auf die Geschehnisse nach dem tragischen Tod George Floyds und die Black Lives Matter-Proteste im Frühjahr letzten Jahres. Jason Aalon Butler verbrachte 13 Tage auf den Straßen und marschierte in der ersten Reihe der Rebellion in Los Angeles. Am 14. Tag kam er nach Hause und schrieb das, was Wrong Generation werden sollte.

„The EP spoke loudly about something that we [people of colour] experience at all times, particularly in a western world“, sagt Butler dazu im Interview mit NME. Zugleich stellt er klar, dass es Fever 333 auch zuvor um das Offenlegen genau dieser Ungerechtigkeiten ging: „I think that Wrong Generation’s reception was cool, and it was highlighted because of these more recent events that got more attention, but for me it was like ‘I don’t know’, we’re saying the same shit.“

