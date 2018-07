Glorior Belli - The Apostates

Fazit: So viel Erfahrung in Jahren und Veröffentlichungen und trotzdem lässt mich The Apostates von Glorior Belli total kalt. Egal welches Lied ich wie oft höre, es wird und wird nicht spannend. Ein paar Einflüsse aus anderen Genres würden das ganze Werk massiv aufwerten, so ist es leider nur im unteren Durchschnitt angesiedelt.



Anspieltipps: Split Tongues Won’t Atone