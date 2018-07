Los ging’s mit Die Weisse Lilie im letzten Jahr mit der Hörspielbox Tödliche Stille, der kompletten 1. Staffel, die am 26.01.2018 mit Staffel 2 Krieg In Boston, Kapitel I – III fortgesetzt wurde. Alle bisherigen 6 Hörspielfolgen der Serie sind außerdem einzeln als Download sowie im Stream verfügbar. Auch weiterhin wird jede Staffel als 3-CD-Hörspielbox veröffentlicht (VÖ Staffel 3: voraussichtlich 21.12.2018; Vorbestellungen bei: https://www.amazon.de/Die-Weisse-Lilie-Staffel-Zeitenwende/dp/B07F9D1LYX/). Die in der Box zur 3. Staffel Zeitenwende enthaltenen Folgen 7 (VÖ: 27.07.), 8 (geplanter VÖ: 21.09.) und 9 (geplanter VÖ: 21.12.) können auf Wunsch jeweils digital bemustert werden und sind ab Veröffentlichung überall als Download und Stream verfügbar.

Kurz zum Inhalt der Folge 7:

Es geht zurück in die düstere Vergangenheit von Auftragskiller Daniel Porter…

Kosovo – wo alles beginnt. Gemeinsam mit Jerry leistet Daniel auf dem Balkan im Rahmen der Friedensmission seinen Dienst in der US-Armee. Dort lernt er die OSZE-Mitarbeiterin Lynn Adams kennen und lieben. Als sich der Einsatz der beiden dem Ende neigt, wird Lynn schwanger und das gemeinsame Familienglück scheint vorgezeichnet. Doch Daniels Verlobte trägt noch ein Geheimnis mit sich herum…

Zur selben Zeit versucht eine Mitarbeiterin der US-Botschaft in Belgrad einen Kriegsverbrecher zu finden, der einige Jahre zuvor ein Massaker an Zivilisten im Norden des Kosovo befehligt haben soll. Dafür verbündet sie sich mit dem Mafiaboss der kosovarischen Hauptstadt Pristina, der seine Augen und Ohren in der ganzen Region hat. Sein Name: Sean Mitchell…

…und noch flugs zusammengefasst ein paar interessante Zahlen zur Produktion der Folge 7 bzw. der 3 Staffel:

Folge 7 in Zahlen: 9 Szenen – mehr als 220 Stunden Sounddesign – 6 Tote – mehr als 6.000 Soundeffekte – über 70 Minuten Spieldauer

Staffel 3 in Zahlen: 150 Übersetzungen – 2 Native Speaker zur Sprachberatung – 19 Schauplätze – 8 Aufnahmetage – 25 Stunden Sprachschnitt

Skript Staffel 3 in Zahlen: 25.854 Wörter – 125 Seiten – 24 Kapitel – 100h Brainstorming – 150h Schreibarbeit – 330x der Name „Daniel“

Fans von intelligent geschriebenen Geschichten, dramatischer Handlung, gepaart mit gewaltigem Actionspektakel möchte ich den erstklassig produzierten Lauschangriff Die Weisse Lilie, Folge 7 unbedingt zu Gehör bringen – für reichlich Spannung ist auch hier wieder gesorgt!

