Godzilla In The Kitchen: präsentieren die „The Errors Tour“ im März 2025

Die Heavy Psychedelic Rock Band Godzilla In The Kitchen kündigt ihre bevorstehende The Errors Tour an, die im März 2025 durch ausgewählte Clubs in Deutschland (und Belgien) führen wird. „Während andere Künstler des Genres in großen Arenen für ausverkaufte Shows sorgen, haben wir uns entschieden, den intimen Charme der kleinen Bühnen zu feiern – denn wer

braucht schon riesige Stadien, wenn man die Fans hautnah erleben kann?“

Nach dem Release ihres zweiten Albums Exodus und dem ersten Live-Album Live at Break Out unter Argonauta Records, sowie ihrem beeindruckenden Auftritt beim Wacken Open Air, bringt das Trio – bestehend aus Gitarrist Eric Patzschke, Bassist Simon Ulm und Drummer Thiago Presto – seine Musik zurück auf die kleinen Bühnen des Landes. „Die The Errors Tour wird nicht nur die Entwicklung der Band zelebrieren, sondern auch all die kleinen „Fehler“ und unvergesslichen Momente, die uns zu dem gemacht haben, was wir heute sind.“

„Die The Errors Tour ist unsere ironische Hommage an die großen Erfolge anderer Künstler“, sagt Eric Patzschke. „Wir zeigen unseren Fans, dass man auch in einem kleinen Club eine große Show abliefern kann – ganz ohne Pyrotechnik und riesige LED Wände.“

Mit einer erfrischenden Mischung aus melodischer Wiedererkennbarkeit und rhythmischer Komplexität sorgen Godzilla In The Kitchen bei ihren Live Performances für Begeisterung. Unser Redakteur Flo W. beschreibt ihre Musik treffend in seinem Review: „Godzilla In The Kitchen spielen Musik, von der ich nicht wusste, dass ich sie in meinem Leben brauche. Musik, die die Fantasie anregt. Musik, die ich selbst gerne spielen würde. Progger und Stoner Rocker dieser Welt vereinigt euch und schließt euch Team Godzilla an. Ihr werdet es nicht bereuen.“

“ Time For Metal 9/10

Wer sich noch nicht sicher ist, kann sich im Vorfeld das Live-Album Live at Break Out anhören und sich auf einen unvergesslichen Abend freuen.

Seid dabei und erlebt die Energie von Godzilla In The Kitchen live – ganz nah und persönlich!

Für weitere Informationen und Tickets, besucht unsere Website: https://www.godzillainthekitchen.de/tour/

Tourdaten:

22.03. Dresden Chemiefabrik *

23.03. Leipzig Bonanza

24.03. Meat & Greed

25.03. Weimar C-Keller

26.03. Köln Stereo Wonderland

27.03. Charleroi MCP Apache

28.03. Lippstadt Güterbahnhof

29.03. Asendorf Break Out

* Support für Planet Of Zeus