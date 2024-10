Harsh Vocal Camp 2024 – by Britta Görtz – Sonntag, der 6. Oktober 2024

Zurück zum Freitag, dem 04.10.2024

Sonntag, 06.10.2024

Nach einer recht kurzen Nacht, aber vielen tollen Gesprächen im Mephisto und später noch in unserem AirBnB, startet der letzte Tag des Harsh Vocal Camps um 10:00 Uhr im Coworking-Space für Musiker. Gastgeberin Britta Görtz eröffnet den letzten Tag mit einer Keynote zum Thema „Klangräume für Ausdruck, Abartigkeit, Filth und Emotion“. Der etwas sperrige Titel entpuppt sich als interaktive Präsentation, bei der es um Obertöne, Tonfarbe und Tonhöhe geht. Auch Techniken wie Pigsqueals und die Manipulation von Klängen durch Klangfärbung werden angesprochen.

In einer Live-Präsentation, gemeinsam mit Hrafn Zimmermann, wird ein Audiospektrogramm erstellt, das zeigt, wie die Manipulation des Frequenzbands die Stimme verändert. Diese Keynote dient als perfekte Einführung in den anschließenden Remote-Vortrag von Wolfgang Saus, der per Videokonferenz zugeschaltet wird. Er stellt die Welt der Obertöne vor und zeigt, wie sich der Gesangsstil individuell gestalten lässt. Beeindruckend ist es, als durch das „Spielen“ mit den Bestandteilen der Stimme plötzlich verschiedene Pfeiftöne erzeugt und isoliert werden.

Viele der Teilnehmer sind sichtlich erstaunt, als beim Obertongesang „aus dem Nichts“ die Melodie von An Die Freude (Friedrich Schiller/Beethoven) ertönt – das sorgt für Begeisterung! Die praktischen Beispiele machen deutlich, dass viele Teilnehmer sofort eine Verbesserung im Obertonbereich ihrer eigenen Stimme bemerken. Die Präsentation sorgt für eine lebendige und begeisternde Atmosphäre, die den letzten Tag des Harsh Vocal Camps zu einem besonderen Erlebnis macht. Die ca. sechzigminütige Präsentation ist gespickt mit vielen Mitmachpassagen und durch die sympathische Art des Dozenten bleibt alles sehr kurzweilig.

Nach der letzten Mittagspause in einem angrenzenden Restaurant geht es zurück zu den Fokusgruppen, die in einzelnen Breakoutsessions abgehalten werden. Dadurch, dass es schwer ist, alle Gruppen komplett zu besuchen, habe ich mich an den Beschreibungen von der Webseite des Harsh Vocal Camps orientiert:

Gruppe 1: Recording und Mixing von Extreme Vocals im Metal

Nino Helfrich, Produzent bei Skull Tone Studios, zeigt, mit welchen Techniken Extreme Vocals verfeinert werden können. Außerdem erklärt er, wie man selbst zu Hause professionelle Aufnahmen erstellen kann, ohne dabei Tausende Euro für teures Equipment ausgeben zu müssen.

Gruppe 2: Atmung

Suzen Berlin, Inhaberin der Gesangsschule Voice Me Up! in Wolfsburg und Gesangscoach mit dem Schwerpunkt auf Ausdruckskraft und sängerischem Selbstbewusstsein, vermittelt Atemtechniken für den Gesang der Teilnehmenden.

Gruppe 3: Warm UP-K-R-A-S gut aufgewärmt

Sabine Dittrich, Inhaberin der Gesangsschule Stimmenwerk in Rüsselsheim, ist als Gesangscoach darauf spezialisiert, Sängerinnen und Sänger bei der Entwicklung ihrer eigenen Künstlerpersönlichkeit zu unterstützen. Sie betont in ihrer Breakout Session, dass viele der gängigen Vocal-Warm-ups eher Zeitfresser als hilfreiche Werkzeuge sind. Statt lediglich das Gewissen zu beruhigen, sollte ein gutes Warm-up den Sänger gezielt auf die stimmlichen und körperlichen Anforderungen vorbereiten, die im Proberaum, auf der Bühne oder im Studio auf ihn zukommen. Sabine legt den Fokus auf Übungen, die wirklich effektiv sind und zu einer A-Game-Performance ab dem ersten Song führen.

Gruppe 4: Reverse-Engineering von Harsh Vocals

Gastgeberin Britta Görtz leitet diese Breakout-Session selbst und vermittelt dabei den Teilnehmern, wie ein Song zerlegt werden kann, um selbst analysieren zu können, wie ein bestimmter Sound oder ein bestimmter Shout produziert wurde. Das hilft dabei, um entweder möglichst nah einen Song nachzusingen oder aber um sich Stilelemente aus anderen Songs in einem eigenen Gesang adaptieren zu können.

Gruppe 5: Mikrophone, das Instrument des Sängers

Der Geschäftsführer der PPC Music GmbH in Hannover, Robert Mühlbauer, präsentiert in der Fokusgruppe mehrere (ich meine ca. 20) Mikrofone und weist den Teilnehmern den Unterschied auf. Dabei kann jeder einmal selbst in alle Mikrofone singen, schreien oder einfach nur sprechen. Das soll dabei helfen, das richtige Mikrofon für sich zu finden. Also das Mikrofon, welches am besten für die eigenen Ansprüche und Hörgewohnheiten passt.

Im Anschluss nach den Fokusgruppen gibt es noch die Möglichkeit, Feedback zu geben. Durchweg wirkt das Feedback positiv und die einzigen Verbesserungsvorschläge der Teilnehmer sind in erster Linie minimale Korrekturen am Gesamtkonzept. Wir selbst sind total froh, dass wir an dem ersten Harsh Vocal Camp teilnehmen konnten und gehen mit vielen wertvollen Informationen, eine große Handvoll neuer netter Kontakte und jeder Menge Motivation nach Hause, das gerade Gelernte erneut auszuprobieren.

Ich blicke also auf eine echt sehr angenehme und durchweg gelungene Veranstaltung zurück, welche bereits für 2025 in meinem Kalender (03.10. – 05.10.2025) erneut vermerkt ist.

Playlist zum Event

Da vor Ort jede Menge gute Stimmen zu hören waren, haben wir passend zum Event eine kleine Playlist erstellt. Diese besteht ausschließlich aus Bands und Projekten der Gäste des Harsh Vocal Camps 2024. Ein extremer Genremix für extreme Stimmen!