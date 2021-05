Heavy Water: ‚Red Brick City‘ erscheint am 23.07., Titeltrack bereits online

Lockdown Blues? Jeder kennt ihn.

Welcome to Heavy Water und ihrem Debütalbum Red Brick City – das Lockdown Projekt 2020 von Saxons Biff Byford und seinem Sohn Seb Byford. Eingebettet in der klassischen Rock’n’Roll Seele, verziert mit schmutzigen, harten Riffs und getoppt mit den Stimmen von Seb und Biff.

Zehn Songs, die dich bewegen, inspiriert von einem rauen Blues mit unterschiedlichen Einflüssen aber auch Neuerungen – eine Reise, die man gern zum Hören antritt.

Vorab gibt es die Videopremiere zum Titeltrack Red Brick City:

Das Fundament für Heavy Waters Sound ist in der unglaublichen Vater/Sohn Chemie zu finden, einerseits ein lebenslanges Knowhow durch Biff und die doch zeitgemäßen Upbeats, die durch Seb kommen. Der Titeltrack und die erste Single Red Brick City: schwelender Dampf mit einem Riff, welches Soundgarden stolz machen würde, das sonnige Follow This Moment mit den Gesangsharmonien, die irgendwo zwischen den Beach Boys und Led Zeppelin liegen – auf jeden Fall ein wundervoller ‘70er Jahre Trip bis hin zum Fade Out. Das elastische, schwingende Solution, reich an Riffen, und dann die gelegten Balladenanklänge von Tree In The Wind.

Red Brick City – eine Reise, die klassischen Vintage-Rock ‘n’ Roll sensibilisiert mit dem Knistern aus der frischen, jungen Perspektive.

“Wir wollten etwas zusammen machen in diesen dunklen Zeiten und so hat uns die ganze Familie dabei unterstützt, dies Album zu produzieren. Wir hatten unglaublich viel Spaß, zusammen an diesem Album zu arbeiten. Alles ist ohne Samples oder Profile aufgenommen – einfach nur laut und mit Stolz“, erklären Seb und Biff.

Red Brick City, aufgenommen in Big Silver Barn in York, UK und die Drums wurden von Ben Hammond in den Reel Recording Studio in York. Seb hat das Album mit Biff produziert, gemastert wurde es von Jacky Lehmann.

Seb Byford, Sohn des legendären Biff Byford wuchs mit Musik auf. Er selbst startete mit seiner eigenen musikalischen Idee 2015 im North Yorkshire Internat in Whitby zusammen mit Tom Witts (Drums – Naked Six). Sie wurden inspiriert durch Queens Of The Stone Age, Radiohead, Soundgarden, Bob Dylan, Leonard Cohen und Led Zeppelin. Schon bald gründeten sie ihre erste Band Naked Six zuerst als ein Duo, später kam noch Calum Witts am Bass dazu. Ihre Debüt-EP No Compromise wurde 2018 veröffentlicht und ihr Debütalbum The Lost Art Of Conversation Anfang 2020.

Red Brick City wird am 23. Juli über Silver Lining veröffentlicht. Verfügbar als CD Digipak, farbiges Vinyl Album, in allen digitalen Formaten und als spezielles D2C.

Vorbestellungen: hier

Red Brick City Tracklist:

1. Solution

2. Turn To Black

3. Red Brick City

4. Tree In The Wind

5. Revolution

6. Personal Issue No. 1

7. Medicine Man

8. Follow This Moment

9. Now I’m Home

10. Faith

Seb Byford – Gitarre und Gesang

Biff Byford – Bass und Gesang

Tom Witts – Drums

Dave Kemp – Keyboards und Saxophone

Red Brick City Credits:

Album: Biff und Seb Byford

Aufgenommen und Technik: Seb Byford / Big Silver Barn, York

Drums aufgenommen von by Ben Hammond /Reel Recording Studio, York

Mixed und gemastert von Jacky Lehmann (www.audiosound.de)

Produziert von Seb Byford und Biff Byford

Fotos von Steph Byford

Artwork von Enrique Zabala

Heavy Water online:

www.facebook.com/heavywatermusicofficial

www.instagram.com/heavywatermusicofficial