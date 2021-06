Guns n’ Roses: Zusatztermin in Hannover – Tickets ab Freitag, 10 Uhr bei Eventim

Guns n’ Roses kommen für einen Zusatztermin nach Hannover! Aufgrund der großen Nachfrage macht die legendäre Band auf ihrer Europatour 2022 nun auch in Norddeutschland Station. Lasst euch dieses Rock-Ereignis nicht entgehen – der Vorverkauf startet am Freitag, 18. Juni um 10 Uhr bei Eventim!

Wegen der überwältigenden Nachfrage geben Guns n’ Roses im Rahmen ihrer Europatour im Sommer 2022 ein Zusatzkonzert in Hannover. Am 15. Juli ist die HDI Arena der perfekte Rahmen für die Mammutshow der gefeierten Band, deren historische Rückkehr die Rockwelt zum Beben brachte. 2017 hatte die Supergruppe mit einer unglaublichen Performance auf dem Expo-Gelände in Hannover, die in die Geschichte einging, einem von Blitz und Donner begleiteten Unwetter getrotzt.

Guns n‘ Roses machen ihrem Ruf als populärste Rockformation alle Ehre und nehmen nun die nächste Stufe ihrer phänomenalen Karriere. Nach ihrer erfolgreichen Not In This Lifetime Tour, die weltweit 160 Shows umfasste und von 5,5 Millionen Fans gesehen wurde, kommt die Band bestehend aus den Originalmitgliedern Axl Rose, Slash und Duff McKagan 2022 erneut nach Europa. Die rekordbrechende Konzertserie brachte 2017 und 2018 mit ihrer beindruckenden Bühnenshow allein in Europa 1,6 Millionen Fans auf die Beine. In Deutschland steht 2022 eine weitere Show in München am 8. Juli auf dem Programm.

Die Gründung von Guns n’ Roses 1985 verlieh der wachsenden Rockszene von Los Angeles entscheidende und unvergleichliche Impulse. Auftritt und Haltung der Band fesselten Fans in aller Welt. Das Bestseller-Debütalbum Appetite For Destruction verkaufte sich global 30 Millionen Mal. Die mit Multi-Platin ausgezeichneten Alben Use Your Illusion I und Use Your Illusion II belegten monatelang die beiden Spitzenplätze der internationalen Charts. Songs wie Sweet Child O’ Mine, Welcome To The Jungle, November Rain und Paradise City oder geniale Interpretationen von Knockin‘ On Heaven’s Door und Live And Let Die elektrisieren nach wie vor ein Millionenpublikum. Mit mehr als 100 Millionen verkauften Alben sowie restlos ausverkauften Open-Air-Auftritten und Festivals sind und bleiben Guns n’ Roses eine der wichtigsten und einflussreichsten Bands der Musikgeschichte. Sie gelten als Maßstab für Live-Performances im Rock ’n‘ Roll.