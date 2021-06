Obscura: kündigen neues Studioalbum „A Valediction“ für den 19.11. an

Am 19. November veröffentlicht die deutsche Technical Death Metal Combo Obscura endlich ihr neues Studioalbum, das virtuoses Songwriting mit eingängigen Melodien und atemberaubender Instrumentenfertigkeit kombiniert.

Nachdem die Band um Mastermind und Gründer Steffen Kummerer kürzlich die Aufnahmen für ihr bisher sechstes Studioalbum und den Nachfolger zu dem 2018 erschienenen Diluvium in Göteborg abgeschlossen hatte, steht nun auch der Titel des kommenden Longplayers fest, der über Nuclear Blast erscheint: A Valediction beschäftigt sich mit dem Konzept des Abschieds und letzten Lebewohl-Sagungen und wird somit zu einem sehr persönlichen Album für die Band, wie Steffen Kummerer berichtet:

„A Valediction entfaltet Obscura in seiner reinsten Form, präsentiert die Band auf neuen Höhen und bietet Direktheit mit einer eher persönlichen Note. Wir können es kaum erwarten, dieses Album endlich live auf die Bühne zu bringen und jeden einzelnen Song mit unseren treuen Fans auf der ganzen Welt zu feiern. Also dreht die Lautstärke auf elf und haltet die Ohren offen für die erste Single, die im Juli erscheint – außerdem haben wir noch einige weltweite Tourdaten in petto, die wir bald ankündigen werden.“

Das Album, dessen Coverartwork vom international renommierten Künstler Eliran Kantor gemalt wurde, besteht aus diesen elf neuen Studiosongs:

01) Forsaken

02) Solaris

03) A Valediction

04) When Stars Collide (feat. Björn ‚Speed‘ Strid)

05) In Unity

06) Devoured Usurper

07) The Beyond

08) Orbital Elements II

09) The Neuromancer

10) In Adversity

11) Heritage

Gemixt und gemastert vom preisgekrönten Produzenten Fredrik Nordström, wird A Valediction am 19. November erscheinen und in wenigen Wochen gibt es weitere Infos zum Pre-Order-Start sowie die erste Single.

Line-Up:

Steffen Kummerer – Vocals & Guitars

Christian Münzner – Guitars

Jeroen Paul Thesseling – Bass

David Diepold – Drums

Weitere Informationen:

www.realmofobscura.com

www.facebook.de/realmofobscura