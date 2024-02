Heavysaurus am 03.02.2024 in der Posthalle Würzburg

Event: Heavysaurus Pommesgabel Tour 2024

Künstler: Heavysaurus

Ort: Würzburg, Posthalle

Datum: 03.02.2024

Kosten: ca. 33€

Genre: Heavy Metal

Besucher: ca. 1.300

Veranstalter: Posthalle GmbH



Link: https://posthalle.de/

Setlist Heavysaurus:

Monster Auto Lauter Drehen Laser Ninja Rupulina Trolltanz Dino Disko Pommesgabel *BAND* Rarrr Kobold Medley Kaugummi Is Mega Dino Metalhead

Wenn man die Fans fragt, was die Musik von Heavysaurus ausmacht, kommt – wie aus der Pistole geschossen: „Es ist die ganze Zeit gute Stimmung, die Menge tobt und die Band animiert immer wieder ihre Fans zum Mitmachen“.

Dafür stehen die vier Dinos und ein Drache – für metallische Vorschulerziehung, gepaart mit eingängigen Melodien und Rhythmen, viel Bewegung und tollen Liveerlebnissen bei ihrer Show.

So auch am 3. Februar dieses Jahres in der Würzburger Posthalle. Die Posthalle gehört immer zu den Anlaufpunkten der Metalband für Kids dazu, und auch diesmal kamen rund 1300 Fans dorthin gepilgert. Wer ein VIP-Erlebnis mit den Sauriern will, ist schon um 15 Uhr vor Ort, der Rest bevölkert pünktlich um 17 Uhr zum Konzertbeginn das Areal.

Nach dem Intro geht es gleich mal mit den neuen Songs los: Monster Auto, Lauter Drehen, Laser Ninja. Das Publikum zeigt sich textsicher und spätestens beim Refrain sind alle mit dabei! Die meiste Zeit steht eh‘ der Spaß an erster Stelle – so wie es sich Heavysaurus von seinen Fans auch wünscht.

Vor dem Klassiker Rupulina beweist Frontdino Mr. Heavysaurus über ein Telefonat, welche wichtige Rolle auch bei den Dinos ihre Mama hat. Den Song Dino Disko darf der einzige weibliche Dino in der Band Milli Pilli präsentieren und bei dem Lied Pommesgabel wird fachkundig das (!) Metal-Zeichen schlechthin zelebriert und trainiert.

Bei der Vorstellungsrunde dürfen Riffi Raffi, Komppi Momppi, Milli Pilli und Muffi Puffi auf Gitarre, Bass, Drums und Keyboard zeigen, was sie noch außer Kindersongs draufhaben und nach Rarrr und Kobold gibt es ein Medley der alten Songs zu hören.

Beim Medley gibt es die bekannten Songs Yeah Heavysaurus, Milchshake und Heavysaurus Tag zu hören, bevor dann die Zugabe mit Kaugummi Ist Mega und Dino Metalheads eingeläutet wird.

Zuvor darf allerdings das obligatorische Süßigkeitenauswerfen aus der Schatzkiste nicht fehlen als kleine Stärkung für die letzten zwei Songs – zur Freude aller Heavysaurus-Fans. Muffi Puffi begibt sich noch zu einem kleinen Shakehands für die Fans herab, dann ist leider wirklich Schluss für diesen Abend.

Nach dem großartigen Tourauftakt im Huxleys Neue Welt in Berlin können auch in Würzburg die Heavysaurus bravourös abliefern.

Wer die spielenden Dinos und den Drachen verpasst hat, kann sich freuen. Es gibt noch weitere Spielorte in Bayern, wo Heavysaurus spielen werden.