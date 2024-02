Forever Falling: enthüllen neues Albumcover

Das mit Spannung erwartete zweite Album des italienisch-amerikanischen Doom Metal-Duos Forever Falling wird den Titel The Determinism Of Essence In Matter tragen und am 17. Mai 2024 erscheinen.

The Determinism Of Essence In Matter bietet sechs lange Songs, die einen in die Vergangenheit zurückversetzen, hin zu einem dunklen und viszeralen Doom Metal, der dank der unglaublichen Arbeit an den Kompositionen und Arrangements, die die Band dieses Mal geleistet hat, auf eine moderne und melodische Struktur trifft. Sie erwecken ein extrem erstaunliches Klanguniversum zum Leben, das durch eine atemberaubende Produktion und die Tatsache, dass John Suffering eine fesselnde Performance mit seinem ganz eigenen Gesangsstil liefert, der aufrichtige Lobeshymnen zusammen mit dem viszeralen Gemetzel einer Seele im Schmerz bietet, mit poetischen Texten von einer Qualität, die man in diesem Genre nicht oft sieht, vereint wird.

Die Musik von Forever Falling ist ein Triumph der Melancholie, ein strenges Bild von Einsamkeit und Trauer, ein absolutes Muss für Fans von Shape Of Despair, Funeral, den frühen My Dying Bride, Paradise Lost sowie Swallow The Sun.

Am 6. Februar haben Forever Falling das Coverartwork und die Tracklist des Albums enthüllt:

The Determinism Of Essence In Matter – Tracklisting:

1. To You

2. Forever Falling

3. The Touch Of Ice

4. The Wind Of Remembrance

5. It Is Absence

6. Leave Me The Stars

Ihr könnt die Digipak-CD unter https://shorturl.at/adIZ8 vorbestellen.

