Ian Anderson presents Jethro Tull auf seiner 50th Anniversary Tour (Vorbericht)

Datum: 19.-23.12.2019

Kosten: 50-85 € je nach Halle und Platz

Genre: Progressive Rock

Link: http://jethrotull.com/

Es war der 2. Februar 1968 im weltberühmten Marquee Club in der Wardour Street, als Jethro Tull erstmals unter diesem Namen auftraten. Das Debütalbum This Was wurde im selben Jahr veröffentlicht. Gründer, Frontmann und Flötist Ian Anderson wird mit Recht die Ehre zu teil, die Flöte als Hauptinstrument einzuführen. Jeder kennt heute die Pose des einbeinigen, Querflöte spielenden Kranichs von Ian Anderson. Die Gruppe sollte zu einer der erfolgreichsten und beständigsten Bands ihrer Ara werden und mit über 60 Millionen verkauften Alben weltweit das kulturelle, kollektive Bewusstsein der Menschen erweitern. Ein musikalisches Spektrum von Folk und Blues über Classic bis Heavy Rock verlieh Jethro Tull weltweites Ansehen.

Um dieses Goldene Jubiläum zu feiern, präsentiert Ian Anderson 50 Jahre Jethro Tull im Rahmen einer Welttournee. Zu fünf Konzerten kommt er dazu auch nach Deutschland.

19. November 2019 – Rostock Stadthalle

20. November 2019 – Hamburg BarclayCard Arena

22. November 2019 – Magdeburg Stadthalle

23. November 2019 – Berlin Theater am Potsdamer Platz

24. November 2019 – Lübeck Kulturwerft Gollan (Ausverkauft)

Die Jubiläumskonzerte werden einen breit gefächerten Materialmix aufweisen, von denen einige Stücke durch die Anfangszeit geprägt werden, bis hin zu den „heavy hitters“ der späteren Tull-Alben, This Was, Stand Up, Benefit, Aqualung, Thick As A Brick, Too Old To Rock And Roll: Too Young To Die, Songs From The Wood, Heavy Horses, Crest Of A Knave und sogar ein Hauch von TAAB2 von 2012. Das heutige Band Line-Up besteht aus Sänger und Multiinstrumentalist Ian Anderson, Bassist Dave Goodier, Keyboarder John O`Hara, Drummer Scott Hammond, Gitarrist Florian Opahle und Sänger Ryan O`Donnell.

Time For Metal wird aus Hamburg berichten!

Mehr Infos und Tickets unter: https://www.eventim.de/artist/ian-anderson/