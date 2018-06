Impending Doom - The Sin And Doom Vol.II

Fazit: Vergleicht man Impending Doom mit den älteren Alben, ist es sicherlich nicht ihr bestes Werk. Vergleicht man The Sind And Doom Vol.II jetzt noch mit Alben, wie z.B. Reclaimer von Shadow Of Intent, Holy War von Thy Art Is Murder oder dem Meilenstein The Great Collapse von Fit For An Autopsy, stellt man schnell fest, dass es den Jungs aus Riverside noch an ziemlich viel fehlt, um bei solchen Größen mitzuhalten. Grundsätzlich ist The Sin And Doom Vol. II zwar keineswegs schlecht, andererseits schafft man es aber auch nicht, einen damit vom Hocker zu hauen. Ich bin gespannt, wie die Band sich in den kommenden Jahren entwickelt, um in ein paar Jahren ein Christliches-Deathcore bzw. ein „Gorship“-Album rauszuhauen, das mehr Abwechslung und Spielwitz bietet.



Anspieltipps: War Music, Unbroken und The Wretched And Godless