Iron Savior: neues Album ‚Skycrest‘ erscheint noch in diesem Jahr

Nach der schockierenden Nachricht im Februar des Jahres, Bassist Jan-Sören Eckert war an Krebs erkrankt (hier unser Bericht), kommen jetzt erfreuliche Neuigkeiten aus der Hansestadt. Im Dezember werden Iron Savior ihr neues Album auf den Markt schmeißen.

Die Band schreibt dazu auf ihrer Facebook-Seite:

„Und ZACK! Neues Album ist fertig und erscheint am 04.12.2020 an Jans Geburtstag!“

„Ehrlich gesagt … wenn du denkst, dass Kill Or Get Killed gut war … Skycrest ist noch besser …“

Und AFM Records verkündet via Facebook:

„Wir freuen uns sehr, Ihnen unsere hanseatischen Power Metal-Helden Iron Savior vorstellen zu können mit ihrem lang erwarteten brandneuen Album Skycrest, das am 4. Dezember 2020 auf die Straße kommt!

Iron Savior – Nach 10 Alben mit Chart-Platzierungen für Titancraft (2016) und Kill Or Get Killed (2019) und über 7,5 Millionen Streams für die Hymne Heavy Metal Never Dies ist klar, dass Iron Savior aus Hamburg eine Säule der Power Metal-Szene sind.

Power Metal von seiner besten Seite, ungebrochene Freude am Spielen, die selbst die Pandemie nicht unterdrücken kann, enge Gitarrensoli, eingängige Chöre und die außergewöhnlichen Vocals von Fronter Piet – all das bedeutet, dass Iron Savior ihrer Diskografie einen weiteren Klassiker hinzufügen werden!“

Skycrest Tracklist: