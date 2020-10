Death Angel: Covern Queen & David Bowie auf Überraschungs-EP „Under Pressure“, die ab sofort erhältlich ist

Die Bay Area Thrash Giganten Death Angel überraschen ihre Fans mit einer einzigartigen Version des Rock Klassikers Under Pressure von Queen & David Bowie, die Teil einer unangekündigten EP mit demselben Titel ist. Die Under Pressure EP ist ab sofort über Nuclear Blast erhältlich und enthält außerdem einen brandneuen Originalsong, Faded Remains, sowie zwei neu aufgenommene akustische Versionen von A Room With A View und Revelation Song.

Sänger Mark Osegueda kommentiert: „Die Under Pressure EP ist etwas, dass wir in diesen frustrierenden Zeiten einfach rausbringen mussten… Es sind wirklich schwere Zeiten….

Obwohl es eine rein akustische EP ist, ist sie aber trotzdem heavy. Und Musik ist nun mal unsere liebste Art, uns auszudrücken!

Aber auch diese Zeiten werden vorrübergehen und dann werden wir gemeinsam unsere fantastische Metal Szene feiern! Bis dahin… bleibt gesund und lasst euch nicht unterkriegen! Ich hoffe, es gefällt euch!!”

Gitarrist Rob Cavestany fügt hinzu: „Was ursprünglich nur als Möglichkeit gedacht war, unsere Emotionen in dieser kathartischen und chaotischen Zeit auszudrücken, wurde schließlich zu unserer ersten EP. Rau und spontan und außerdem unsere erste akustische Platte. Ich hoffe, ihr seid gesund und die Musik bringt euch ein bisschen Wärme für Herz und Seele. Zusammen schaffen wir das! Danke fürs Anhören.“

Seht euch das Video zu Under Pressure hier an:

Streamt die Under Pressure EP: www.nuclearblast.com/deathangel-underpressure

Mit ihrem neuen Album Humanicide haben Death Angel ihren Anspruch auf den Thrash Metal-Thron untermauert, sich aber trotzdem weiterentwickelt und vielerlei verschiedene Elemente in ihre Musik einfließen lassen, um ihrem Sound die nötige Frische zu verpassen.

Holt euch Death Angels aktuelles Album Humanicide hier: nuclearblast.com/deathangel-humanicide

Death Angel sind:

Mark Osegueda – Gesang

Rob Cavestany – Gitarre

Ted Aguilar – Gitarre

Damien Sisson – Bass

Will Carroll – Schlagzeug

