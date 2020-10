Phil Campbell And The Bastard Sons: veröffentlichen ihre neue Single „We’re The Bastards“

Mit We’re The Bastards veröffentlichen Phil Campbell And The Bastard Sons heute ihre neue Single vom kommenden Album We’re The Bastards, das am 13. November via Nuclear Blast erscheinen wird.

Passend dazu erschien das Musikvideo zur neuen Single, das ihr euch hier anschauen könnt:

Sänger Neil Starr über das neue Album:

„Es ist definitiv großartig zu wissen, dass wir ein Publikum haben. Wir wissen, dass es da draußen Menschen gibt, die genau das hören wollen, aber das Wichtigste ist, dass wir Spaß an der Musik haben. Wieder einmal haben wir genau das Album gemacht, was wir machen wollten und es war einfach eine aufregende Zeit. Wir hatten wahnsinnig viel Spaß dabei, uns auf dieses Album zu konzentrieren und Musik zu schaffen, die unseren Fans Freude bereitet.“

Sichert euch die neue Platte We’re The Bastards im Pre-Order hier: http://nblast.de/PCATBS-WereTheBastards

Merkt euch das Album auf allen gängigen Streamingplattformen vor: http://nblast.de/PhilCampbellATBSpreS

We’re The Bastards Tracklist:

1. We’re The Bastards

2. Son Of A Gun

3. Promises Are Poison

4. Born To Roam

5. Animals

6. Bite My Tongue

7. Desert Song

8. Keep Your Jacket On

9. Lie To Me

10. Riding Straight To Hell

11. Hate Machine

12. Destroyed

13. Waves

Bonus Tracks [limitiertes Digipak]:

14. Big Mouth (Live)

15. Freak Show (Live)

16. Dark Days (Live)

17. Rock ’n Roll (Live)

In den Nachwehen der Auflösung von Motörhead nach dem Tod von Lemmy Kilmister im Jahr 2016 gegründet, ziehen Phil Campbell And The Bastard Sons die Massen auf jedem gehobenen Rock oder Metal Festival an. Von einem der renommiertesten Gitarristen des Genres geführt und von seinen Söhnen Todd (Gitarre), Tyla (Bass) und Dane (Schlagzeug) soeiw Ausnahmesänger Neil Starr komplettiert, debütierte die Band 2017 im Touringgeschäft – angetrieben von einer riesigen Menge an Zuversicht, einigen Motörhead Covern und einer Handvoll eigener Songs voller Leidenschaft und Groove. Nachdem sie sich den Prestige Support Slot der Guns n’ Roses 2017 Sommer Stadion Tour sicherten, schlugen die Bastard Sons voll ein.

Wie jeder andere mussten Phil Campbell And The Bastard Sons in diesem Jahr jedoch einige sorgfältig durchdachte Pläne in Folge der weltweiten Pandemie zu Grabe tragen. Doch da die Band sich selbst dem ehrenwerten Ziel verschrieben hat, die Köpfe der Menschen mit donnerndem Rock’n’Roll wegzupusten, weigerten sich die Musiker ihre Pläne, einen Nachfolger ihres hoch gelobten Debütalbums aufzunehmen, zu canceln. Im Lockdown aufgenommen und produziert von Gitarrist Todd Campbell wird das zweite Bastard Sons Album vielleicht genau die Stärkung sein, welche die Menschen heute brauchen. Sein Titel ist We’re The Bastards und es wird größer, besser und auf seine wilde Art und Weise sogar fröhlicher als sein Vorgänger. Um es kurzu zu machen: Es ist der Sound einer großartigen Band, die sich selbst übertrifft und vor Selbstbewusstsein strahlt.

Phil Campbell And The Bastard Sons sind:

Phil Campbell – Guitar

Todd Campbell – Guitar

Tyla Campbell – Bass

Dane Campbell – Drums

Neil Starr – Vocals

Phil Campbell And The Bastards Sons online:

http://www.philcampbell.net/

https://www.nuclearblast.de/pcatbs

https://www.facebook.com/PhilCampbellATBS/