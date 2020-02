Iron Savior: Schockzustand überwunden

Wie gestern bekannt gegeben wurde, ist Jan-Sören Eckert, der Bassist der Hamburger Band Iron Savior, an Krebs erkrankt. Kurz nach dem Auftritt im Knust (Bericht hier), hat Jan-Sören sich ins Krankenhaus begeben müssen.

Die Band schreibt dazu auf ihrer Facebook-Seite:

„Nachdem es Jan schon seit einiger Zeit nicht besonders gut ging, begab er sich kurz nach unserem Gig im Knust ins Krankenhaus, wo eine Krebserkrankung festgestellt wurde. Die unmittelbar nachfolgende Operation verlief glücklicherweise sehr erfolgreich und inzwischen gibt es auch eine extrem positive Prognose: Jan wird mit an 100% grenzender Wahrscheinlichkeit vollständig gene sen, sodass wir noch weiterhin viele gemeinsam Jahre auf der Bühne miteinander verbringen dürfen!!! Dazu unterzieht Jan sich bereits einer Chemotherapie, die etwa 16 Wochen dauert. In dieser Zeit kann Jan natürlich nicht mit uns rocken und wird von Jan Bünning (Paragon) vertreten, sodass wir unsere Gigs im Februar nicht abzusagen brauchten. Wenn Ihr zu einer unsere Shows kommen solltet, bringt viel Energie mit, die wir dann an Jan weitergeben können „

Jan-Sören schreibt selber dazu: „Moin.

Tja… da ist dann der Moment gekommen, an dem man feststellt, dass man vom Zuschauer zum Hauptdarsteller in einer Krankenhaus-Ärzte-Story geworden ist.

Niemand glaubt, dass es einen selbst trifft, bis es soweit ist…

Kurz gesagt: Ich habe Krebs, wurde operiert und mache jetzt eine Chemotherapie mit extrem guter Aussicht auf komplette Heilung. Das führt allerdings dazu, dass ich meine Tätigkeit bei Iron Savior während der kommenden vier Monate nicht aktiv auf der Bühne ausüben kann.

Damit die vier im Februar geplanten Auftritte nicht ausfallen müssen, haben wir uns nach einer passenden Vertretung für mich umgesehen und konnten glücklicherweise unseren alten Weggefährten Jan Bünning, den Bassisten der Hamburger Band Paragon, für diese Aufgabe gewinnen. An dieser Stelle vielen Dank an Jan. Danke, dass Du hier einspringst!

Liebe Freunde/Fans:

Bitte unterstützt die Jungs ordentlich mit eurer positiven Energie bei den Auftritten! HEAVY METAL NEVER DIES

I’ll be back! Jan-S. Eckert„

Time For Metal wünscht gute Besserung!

