Jäst: veröffentlichen neuen Song „Bring Rock Back To Radio!“

Mit dem Motto Bring Rock Back To Radio ist Jäst entschlossen, die Rockmusik zurück in die Ohren der Fans zu bringen. Die bisher veröffentlichten Singles Heartlight und In The Thrill Of The Night sind definitiv absolute Radiosongs.

Video Heartlight:

Video „In The Thrill Of The Night

Jäst, der Name setzt sich in bester ABBA Tradition aus den ersten Buchstaben der Vornamen zusammen. Unmittelbar nach Gründung der Band setzt sich Axel Ritt an die Kompositionen der neuen Songs und entwickelte eine Stilistik, welche von der Band als 80s AOR Reboot bezeichnet wird, sich grob in die Richtung Ghost meets Def Leppard meets

Tina Turner einordnen lässt und welche in seinen hauseigenen Meadow Studios produziert werden.

Aber wer ist denn nun Jäst eigentlich? Hinter den kraftvollen Melodien und den mitreißenden Vocals steht eine talentierte Gruppe von Musikern: Axel Ritt, bekannt für seine Arbeit mit Grave Digger und Domain, bringt seine Bariton-Gitarrenkünste ein, während Steven Wussow, Bassist von Orden Ogan und Domain, mit seinem markanten Bassspiel die fabelhafte Ergänzung bildet. Timmi Breideband, ehemals bei Bonfire und Freedom Call, liefert an den Drums die dazugehörige solide Rhythmusgrundlage. Das Herzstück der vierköpfigen Band ist die charismatische Sängerin Jessica Conte, deren beeindruckende Rockstimme dem Sound von Jäst einen ganz eigenen unverwechselbaren Klang verleiht.