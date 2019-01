John Diva & The Rockets Of Love, die schrille Rockformation im 80ies Style, veröffentlicht heute ihre zweite Single und das dazugehörige Video Rock ´N‘ Roll Heaven.

John Diva meint dazu:

„Der Song ist eine Hommage an all unsere Helden und eine Hymne für all jene, die wissen, dass ein guter Rock-Song ihnen das Leben retten kann (oder bereits schon einmal gerettet hat). Lasst uns die Fackel weiterreichen und den Himmel mit dem Feuer des Rock beleuchten. Ihr müsst weder den Stairway to Heaven erklimmen noch den Highway to Hell herabrasen: der Rock´N‘ Roll Heaven ist ein irdisches Vergnüge – man kann ihn bei jedem JOHN DIVA-Konzert betreten.“

Das Debütalbum Mama Said Rock is Dead erscheint über SPV/Steamhammer am 08. Februar 2019 als CD DigiPak, 2LP Gatefold, Download und Stream:



John Diva & The Rockets Of Love – live 2019



08.02. Hagen Stadthalle (Album Release Show)

09.02. Bensheim – Rex (Album Release Show)

31.03. CH-Davos – Coverfestival

02.-07.05. DE/GB – Rock The Boat

17.05. Dexheim – Kultur auf dem Hof

18.05. Koblenz – Cafe Hahn

31.05. Mainz – Antenne Mainz Rocknacht

01.06. Schneverdingen – Höpen Air

05.07. Schwarmstedt – KS Concert Night

03.08. Lemgo – Lippe Open Air

10.08. Eslohe – Innogy Hot Summer Night

24.08. Haddeby – Baltic Open Air

30.08. CH-Schlieren – Schlierefäscht

07.09. Bernburg – Rock im Schloss

27.09. Nassau – Michelrock

Auf Tour mit KISSIN‘ DYNAMITE:



15.03. Osnabrück – Hyde Park

20.03. Berlin – BiNuu

21.03. Nürnberg – Hirsch

22.03. Leipzig – Hellraiser

28.03. Aschaffenburg – Colos Saal

30.03. Hannover – Musikzentrum

04.04. Saarbrücken – Garage

05.04. Köln – Kantine

06.04. Hamburg – Markthalle (ausverkauft)

11.04. CH-Pratteln – Z7

12.04. München – Backstage

13.04. Stuttgart – LKA Longhorn

17.04. AT-Wien – Flex

19.04. AT-Graz – Explosiv

20.04. AT-Wörgl – Komma