„a post prog.rock experience“

Wie bringt man Progressive, Post-Rock/Metal/Hardcore, Alternative, Sludge und Stoner zusammen auf eine Bühne? Man macht es einfach und ist fasziniert, dass dies funktioniert: Das VACUUMFEST lässt mehrere Spielarten komplexer Rockmusik miteinander verschmelzen. Selbst ihrem ureigenen Stil des “Post.Prog.Rock” verschrieben, lädt die Gastgeber-Band ISAAC VACUUM zusammen mit dem Moerser Bollwerk 107 im Frühjahr 2019 zum zweiten Mal dazu ein, eben genau dieser entstandenen Nische in Form eines Festivals Raum zu verschaffen. Das VACUUMFEST wird mit der zweiten Edition wesentlich internationaler: Mit den Franzosen von KLONE wird der stilistisch schwer greifbare Genremix aus Progressive und Post-Rock auf den Punkt gebracht. Reine Instrumentalbands wie TELEPATHY (GB) und ASTROSAUR (NOR), die man als Support von Agent Fresco kennen dürfte werden das Moerser Bollwerk und deren Besucher auf eine Reise durch ausufernde Klanglandschaften mitnehmen. Mit FJØRT konnte das VACUUMFEST eine der wichtigsten jungen Rockbands Deutschlands für sich gewinnen. Außerdem mit dabei: Genre-Überflieger TIME, THE VALUATOR aus dem Ruhrgebiet, die den Sonntag beim letztjährigen Euroblast eröffnen durften, SPRING UP FALL DOWN aus Köln, BLACK VULPINE aus Dortmund und eben die „Väter des Festivals“, ISAAC VACUUM aus Krefeld.

Das eintägige und sehr familiäre Festival wird abgerundet durch eine begleitende Pedalshow unter der erneuten Schirmherrschaft der Youtuber von SOFA JAMS und einer Ausstellung von Instrumenten- und Effektgerätmanufakturen. Das Konzept erfreute sich auch im letzten Jahr bereits großer Beliebtheit und ist ein guter Grund, bereits vor Beginn der eigentlichen Shows mit einem Kaltgetränk an Verzerrer, Chorus und Co. entlangzuwandern und zu fachsimpeln. Auf der Terrasse der Location scheint einem übrigens die Abendsonne ins Gesicht. Beste Voraussetzungen für einen perfekten Tag mit guter Musik und netten Menschen.

Das LineUp in der Übersicht:

– FJØRT

– Klone

– ISAAC VACUUM

– Telepathy

– Astrosaur

– Black Vulpine

– Time, The Valuator

– Spring Up, Fall Down

Datum: 4. Mai 2019

Einlass: 16:00 Uhr

Location: Bollwerk 107, Zum Bollwerk 107, 47441 Moers

Tickets: VVK: 24 Euro / AK: 30 Euro Ticket-Link: http://bit.ly/VACUUMFEST2019_Tickets

Web: www.vacuumfest.de

Facebook: www.facebook.com/vacuumfest

Instagram: www.instagram.com/vacuumfest

Das VACUUMFEST 2019 wird präsentiert von GITARRE & BASS, ECLIPSED – DAS ROCKMAGAZIN und VISIONS MAGAZIN

