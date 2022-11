Fjørt: veröffentlichen „Nichts“ & spielen HEUTE Release-Konzert in Hamburg

Fjørt veröffentlichen heute Nichts über Grand Hotel van Cleef: Die 50 Minuten sind in jeder Hinsicht überwältigende Bewältigungsmusik. Das vierte Album von Fjørt ist ein üppiges Bouquet aus Wut, Unglauben und Fassungslosigkeit.

Spontan kündigte die Band aus Aachen gestern Nacht ein Release-Konzert in der Astra Stube in Hamburg HEUTE ABEND an. Im Januar / Februar 2023 findet dann die große Tour zum Album statt.

Kurz nach 23 Uhr gestern meldeten sich Chris Hell, Frank Schophaus und David Frings über ihre Social Media Accounts: „Nichts kommt in einer Stunde. Irgendwie derbe Bock, morgen live zu spielen. Also Hamburg. Astra Stube Musikkultur e.V. 20 uhr. First come, first served. Davor und danach vor der Stube lungern und Piccolöchen ins Oberstövchen.“

Nachdem die Band im August dieses Jahres ihre gesamte Diskografie in je vier Clubs an einem Tag in Köln und Hamburg performte, und zum abschließenden Konzert in Hamburg rund 900 Fans erschienen, sollte man davon ausgehen, dass man heute frühestmöglich in der Max-Brauer-Allee 200 auflaufen sollte.