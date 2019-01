Nachdem sie ihre Fans mit der progressiven ersten Single Insomnia überrascht hatten, präsentieren die schweizer Folk Rocker von Cellar Darling jetzt einen weiteren neuen Song und verkünden endlich weitere Details zu ihrem bald erscheinenden Release. Das zweite Studioalbum wird The Spell heißen und am 22. März veröffentlicht. Der Vorverkauf startet heute und das Album ist als 2 CD-Digibook (13 Songs + Audiobook, auf dem Anna Murphy die Geschichte des Albums nacherzählt), schwarzes Vinyl oder in digitaler Form erhältlich:

http://nblast.de/CDTheSpell

Neben diesen großen Neuigkeiten haben Cellar Darling auch den Titeltrack des neuen Albums für euch am Start:

„Wie ihr vielleicht sehen konntet, haben wir in den letzten 13 Tagen die Tracklist unseres neuen Albums nach und nach in Kombination mit gradiosem Artwork von Costin Chioreanu enthüllt, der bekanntlich auch hinter den wunderschön animierten Musikvideos zu den neuen Songs steckt.

Mit den 13 Titeln auf »The Spell« laden wir euch dazu ein, die Geschichte eines jungen Mädchens mitzuerleben, die sich in den Tod verliebt. In dem heute veröffentlichten Track geht es um den Fluch, der unserer Protagonistin auferlegt wird – ab jetzt wird ihre Liebe für immer unerwidert bleiben…“

– Cellar Darling

Das Album erscheint am 22. März, doch die Single gibt es bereits heute zu hören:

Seht das neue Musikvideo zu The Spell hier:

Downloadet oder streamt The Spell: http://nblast.de/CDTheSpellSingle

Hier gibt es das zuvor veröffentlichte Insomnia:

Trackliste:

1. Pain

2. Death

3. Love

4. The Spell

5. Burn

6. Hang

7. Sleep

8. Insomnia

9. Freeze

10. Fall

11. Drown

12. Love Pt. II

13. Death Pt. II

Erlebt The Spell dieses Jahr live auf den folgenden Tourdaten:

Tickets: https://www.cellardarling.com/shows

Cellar Darling

w/ Blanket, Appearance Of Nothing

21.03. UK Sheffield – Foundry

23.03. UK Cardiff – The Globe

24.03. UK Birmingham – Hare & Hounds

26.03. UK Norwich – The Waterfront

27.03. UK Hull – The Welly 2

28.03. UK Glasgow – Audio

29.03. IRL Dublin – On The Rox

30.03. UK Manchester – Academy 3

31.03. UK London – The Jazz Café Camden

02.04. NL Utrecht – De Helling

07.04. I Pavia (PV) – Dagda Live Club

09.04. I Rome – Traffic Live Club

27.04. F Bruguières – Echoes & Merveilles Festival

02.05. CH Winterthur – Salzhaus

04.05. CH Solothurn – Kulturfabrik Kofmehl

13. – 15.06. CH Interlaken – Greenfield Festival

