Kärbholz, Auf Die Alten Tage Tour 2, 2018 im Rider’s Café in Lübeck

Eventname: Kärbholz, Auf Die Alten Tage Tour 2, 2018

Headliner: Kärbholz

Vorband: Neurotox

Ort: Riders Café, Lübeck

Datum: 15.02.2018

Kosten: € 26,00 VVK, € 28,00 AK

Genre: Deutsch Punk, Punk’n’Roll,

Besucher: 320

Veranstalter: Rider’s Café & Riders Classic

Link: http://www.riders-cafe.de

www.kaerbholz.de

www.neurotox.de

Setlisten:

Neurotox

Kaerbholz Dieser Eine Tanz Nicht Wie Du Nena Nur Wir Beide Gegen Den Rest Der Welt Mein Tag Kein Ziel Zu Hoch Mein Kaff König Von Deutschland Wenn Wir Uns Widersehen Mutti Küss Mich Bro Hym Auch Wer Fällt Kein SOS Mit Leib Und Seele Dieses Lied Tag An Tag Überdosis Leben Das Feuer In Mir Fahre Wohl Von Wölfen Und Schafen Kind Aus Hinterwald Hier Fast Vergessene Tage (AKK) Weg Von Hier Ich Bereue Nichts Das Hier Ist Ewig Nacht Ohne Sterne Für Die Götter Zugabe Feuerräder Jetzt Oder Nie Rastlos Tiefflieger Mein Weg

Heute zelebrieren Kärbholz in Lübeck ihren Tourauftakt der Auf Die Alten Tage Tour 2 2018. Passenderweise eröffnen sie im Rider‘s Café, in dem sie schon zu früheren Zeiten gern gesehene Gäste waren. Nach eigenen Aussagen gab es hier wohl schon richtig anständige Partys, und das soll heute Abend auch so werden. Natürlich fehlt auch die Frage, wer denn schon damals dabei war nicht, und immerhin gibt es den einen oder anderen, der früher mit von der Partie war. Mit im Gepäck haben sie die uns unbekannten Neurotox, die um 20.00 Uhr mit Dieser Eine Tanz beginnen. Der Fünfer um Sänger Benny Götzken spielt einen Punk’n’Roll, der als Support super passt. Songtechnisch geht es gleich nach vorn. Auch die Hommage an Nenas 99 Luftballons kann sich in dieser Version hören lassen. Da kennt man zumindest den Text. Aber auch hier finden sich viele Zuschauer ein, denen die Rheinberger nicht unbekannt sind. Bassist Mario Welter übernimmt die Ansagen und passt äußerlich viel eher in eine Metal Kapelle. Drummer Thomas Biesemann muss mit seinem Kit am äußeren Bühnenrand stehen, da die Bühne bereits mit dem Equipment von Kärbholz voll ist. Trotzdem ist es eine solide Leistung auf der platzmäßig kleinen Bühne, die für mich ok war, aber nicht durchgängig meine volle Aufmerksamkeit erhaschen konnte. Trotz alledem haben die Jungs bereits ein ordentliches Repertoire, aus dem sie schöpfen können. So wurde am 08.02.2018 das bereits vierte Werk Plan D veröffentlicht. Daraus spielen sie dann auch Küss Mich und Mutti Hat Mich Lieb. Im Anschluss an den Artikel gibt’s mal ein Video von der Band. Pünktlich um 20:45 Uhr ist dann Schluss. Kärbholz sollen pünktlich anfangen, damit ihr Programm komplett durchgetestet werden kann. Die standen bereits neben der Bühne und haben den Auftritt ihres Supports aufmerksam verfolgt.

Nun ist es auch schön kuschelig vor der Bühne, denn gefühlt drängen sich jetzt alle dahin. Wir sind glücklicherweise recht weit am Rand, sodass der Auftritt ohne Gefahr von hinten überstanden werden kann. Mit Kein SOS legen die Vier los. Dabei machen sie klar, wo es hingeht. Gnadenloser Deutsch Punk, der bereits auf eine beachtliche Schaffensperiode zurückblicken kann. 2003 in Ruppichteroth gegründet, haben sie sich schnell eine treue Anhängerschaft erspielt und erfreuen sich durchgängiger Beliebtheit. Im letzten Jahr waren sie bereits im Oktober in Kiel, da aber mit der Überdosis Leben Tour, und somit haben wir einen direkten Vergleich. Von der damaligen Setlist sind nur wenige Stücke mit dabei, sodass wir nun einen Querschnitt der alten Songs geboten bekommen. Mit Leib Und Seele vom gleichnamigen Album geht es weiter. Direkt vor uns steht Gitarrist Adrian Kühn und unterstützt nebenbei stimmgewaltig Sänger Torben Höffgen im weißen Trägershirt. Bassist Stefan Wirths mit Käppi und armbefreitem Holzfällerhemd bearbeitet auf der anderen Bühnenseite seinen E-Bass und im Hintergrund ist gewohnt stark Schlagzeuger Henning Münch aktiv. In kurzen Hosen mit Stirnband drischt er auf die Felle, als gäbe es kein Morgen. Song drei ist Dieses Lied vom Rastlos Album. Erst danach wird das Wort an die Menge gerichtet und eine große Sause versprochen. Nach Tag An Tag kommt der erste Song der aktuellen CD Überdosis Leben.

Die Zuschauer sind bereit für das Mitsingen und es ist schon beachtlich, welche Textsicherheit vorherrscht und in welcher Lautstärke intoniert wird. Mit Das Feuer In Mir und Fahre Wohl geht es weiter. Die Texte treffen den Nerv der Zuhörer und lassen dadurch dieses Zusammengehörigkeitsgefühl entstehen. Torben versteht es geschickt die Zuschauer zu manipulieren. Das ist nicht negativ gemeint, aber er weiß, wie er sie auf seine Seite ziehen kann. Durch die räumliche Enge sind alle Musiker zum Anfassen nah und das kommt gut an. Sie sind wie du und ich, und das wirkt authentisch. Nach Von Wölfen Und Schafen kommt der akustische Part. Kind Aus Hinterwald und Hier lassen die Betriebstemperatur nach unten gehen. So wird es etwas ruhiger. Adrian und Stefan stehen bzw. sitzen am vorderen Bühnenrand und auch Fast Vergessene Tage hallt durch den Saal. Sehr schöner Moment, der etwas entschleunigt. Aber das war es dann auch. Weg Von Hier und Ich Bereue Nichts zeigen wieder die ungestüme Seite. Der Moshpit tobt auch in der kleinen Halle und die Security passt auf, dass nichts passiert. Aber im Großen und Ganzen wird nur etwas wild getanzt. Die raue Stimme von Torben stachelt die Leute wieder und wieder an und so wird auch bei Das Hier Ist Ewig lauthals gesungen. Nach Nacht Ohne Sterne und Für Die Götter verabschieden sich die Vier und verschwinden von der Bühne. Aber nach kurzem Bitten kommen sie für fünf weitere Songs auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Feuerräder darf natürlich nicht fehlen, genau, wie auch Mein Weg ein fester Bestandteil des Auftrittes ist. Beim Letzten gehen sie dann von der Bühne und hinterlassen zufriedene Gesichter.

Fazit: Gelungener Tourauftakt in einer kleinen gemütlichen Location. Kärbholz haben ihre Anhänger gefunden und brauchen sich vor anderen Größen dieses Genres nicht zu verstecken. Der Support hat eine anständige Leistung abgeliefert, ohne aber in bleibender Erinnerung zu bleiben.

