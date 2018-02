Schlichtenfest: geht am 03. & 04. August 2018 in die vierte Runde

Runde 4 beim beim Schlichtenfest in den Wäldern des Allgäu´s. Erneut werden 18 Bands an 2 Tagen die kleine Waldlichtung nahe Ottobeuren in Grund und Boden stampfen. Die Gäste erwartet neben Bands wie Nachtblut, Black Messiah und Mystic Prophecy natürlich auch Allgäuer Bier und wie die Jahre zuvor auch wieder einen Swimming-Pool. Camping ist ab Donnerstag kostenlos möglich.

Preise:

VVK AK

Freitag: 18€ 22€

Samstag 20€ 25€

Festival 34€ 40€

Ein Videotrailer wurde bereits angekündigt.

Weitere Infos findet ihr unter folgendem Link: http://schlichtenfest.de/

