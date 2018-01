Denvers Doom Metal Senkrechtstarter KHEMMIS verkünden weitere Tour- und Festivalauftritte für 2018, darunter die erste Performance der Band beim legendären Roadburn Festival.

Aktuell arbeiten KHEMMIS gemeinsam mit Dave Otero in den Flatline Audio Studios an ihrem dritten Album, das im Sommer diesen Jahres weltweit (außer Nordamerika) über Nuclear Blast und 20 Buck Spin (in Nordamerika) erscheint.

Direkt nach der Arbeit im Studio werden KHEMMIS an der siebten, jährlichen Decibel Magazine Tour durch Nordamerika teilnehmen, die von Mitte Februar bis Mitte März läuft, gemeinsam mit ihren Labelkollegen ENSLAVED, sowie WOLVES IN THE THRONE ROOM und MYRKUR. Einen Monat später wird die Band ihr europäisches Debüt beim legendären Roadburn Festival im niederländischen Tilburg spielen (19. April), bevor man sie auch auf dem Doom Over Leipzig Festival am 21. April sehen kann.

Daraufhin kehrt die Band zurück in die USA für das Maryland Deathfest in Baltimore und das Migration Fest in Pittsburgh.

Weitere Details zu dem neuen KHEMMIS Album sowie weitere Tourdaten werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden.

KHEMMIS Tour Dates:

mit ENSLAVED, WOLVES IN THE THRONE ROOM, MYRKUR

15.02. USA Philadelphia, PA – TLA

16.02. USA New York, NY – Irving Plaza

17.02. USA Boston, MA – Royale

18.02. CDN Montreal, QC – Corona Theatre

20.02. CDN Toronto, ON – Phoenix Theatre

21.02. USA Cleveland, OH – Agora Ballroom

22.02. USA Ferndale, MI – The Loving Touch*

23.02. USA Chicago, IL – Metro

24.02. USA Minneapolis, MN – Cabooze

25.02. USA Lawrence, KS – Granada Theater

26.02. USA Englewood, CO – Gothic Theatre

28.02. USA Salt Lake City, UT – Urban Lounge

02.03. CDN Calgary, AB – MacEwan Ballroom

03.03. CDN Edmonton, BC – The Starlite Ballroom

05.03. CDN Vancouver, BC – Rickshaw Theater

06.03. USA Seattle, WA – El Corazon

07.03. USA Portland, OR – Hawthorne Theater

08.03. USA Nevada City, CA – Cooper’s Ale Works*

09.03. USA San Francisco, CA – Regency Ballroom

10.03. USA Santa Ana, CA – The Observatory

11.03. USA Meza, AZ – Club Red Mesa*

*nur KHEMMIS

19.04. NL Tilburg – Roadburn

21.04. D Leipzig – Doom over Leipzig

24. – 27.05. USA Baltimore, MD – Maryland Deathfest XVI

27. – 29.07. USA Pittsburgh, PA – Migration Fest

KHEMMIS sind:

Phil Pendergast – Gitarre, Gesang

Ben Hutcherson – Gitarre, Gesang

Daniel Beiers – Bass

Zach Coleman – Schlagzeug

Mehr Infos:

www.facebook.com/khemmisdoom

www.twitter.com/khemmisdoom

