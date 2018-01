“Bewusste Dunkelheit!“

Artist: Blaze Of Perdition

Herkunft: Lublin, Polen

Album: Conscious Darkness

Spiellänge: 43:03 Minuten

Genre: Post Black Metal, Black Metal

Release: 03.11.2017

Label: Agonia Records

Bandmitglieder:

Gesang – Sonneillon

Gitarre – XCIII

Schlagzeug – Vizun

Tracklist:

A Glimpse Of God Ashes Remain Weight Of The Shadow Detachment Brings Serenity

Es ist schon erstaunlich, wie viele Bands schwere Schicksalsschläge verkraften und verarbeiten müssen. Im Jahr 2013 verloren Blaze Of Perdition ihren Bassisten Ikaroz bei einem Autounfall, Sänger Sonneilon und Schlagzeuger Vizun wurden dabei verletzt. Nach Near Death Revelations, wo die Jungs die Tragödie musikalisch verarbeiteten, erscheint 2017 mit Conscious Darkness die nun vierte Langrille der Polen.

Wenn man sich die Black Metal Szene mal etwas näher betrachtet, so wird man schnell feststellen, dass sich die letzten Jahre in Polen einiges getan hat. Abseits des Mainstreams hat sich bei unserem Nachbarn eine eigenständige Art des schwarzen Eisens entwickelt, die so ganz anders klingt, als viele unter dem Begriff Black Metal vermuten. Bands wie Mgla, Furia, Mord À Stigmata und eben auch Blaze Of Perdition kristallisieren sich da heraus und zeigen eindrucksvoll, dass nicht alles nach Norwegen klingen muss, wo Black Metal draufsteht.

Auf dem aktuellen Album befinden sich nur vier Songs, die es aber zusammen auf eine akzeptable Spielzeit von dreiundvierzig Minuten bringen. A Glimpse Of God beginnt mit einer gesprochenen Passage, welche in einen schleppenden Part mit einer Leadgitarre zum Niederknien endet, fauchender und keifender Gesang inklusive. Bereits nach den ersten Minuten wird deutlich, welches Potenzial in den Jungs steckt. Der zweite Song Ashes Remain, der auch mit fünfzehn Minuten der Längste der Platte ist, hat dieses typische Black Metal Riff und poltert von Beginn an ordentlich durch die Gehörgänge. Auch hier wird gekonnt mit verschieden Tempo- und Gesangvariation gespielt, sodass auch bei mehrmaligem Hören kaum Langeweile aufkommt.

Mit Weight Of The Shadow nimmt man dann noch mal etwas Anlauf, um am Ende mit Detachment Brings Serenity den wohl abwechslungsreichsten und besten Track des Albums, wenn nicht sogar den besten Song der Bandgeschichte abzuliefern – vom Songwriting her ganz großes Kino. Ein Lied, was sich mit seiner dichten und bedrückenden Atmosphäre richtig tief ins Gehirn fräst und sogar mit Klargesang gegen Ende aufwarten kann.

Blaze Of Perdition - Conscious Darkness Fazit: Mit Conscious Darkness haben Blaze Of Perdition das wohl beste Album ihrer Bandgeschichte abgeliefert. Ein Werk, das es in sich hat und mich beeindruckt zurücklässt. Ich hoffe, dass dieses kleine Schmuckstück die Anerkennung bekommt, die es verdient hat. Hut ab und danke dafür. Unbedingt einmal reinhören, es lohnt sich.



Anspieltipps: A Glimpse Of God, Detachment Brings Serenity

