Die deutschen Metal-Heros, MAJESTY, haben heute die ersten Tourdates ihrer „Rebels Tour 2018“ veröffentlicht. Weitere Termine (auch außerhalb Deutschlands) werden bald bekanntgegeben.

Wie bereits beim letzen Mal, können sich die Fans wieder per WhatsApp an der Setlist beteiligen. Um eine möglichst ausgewogene Setlist zwischen aktuellen und älteren Songs zu haben, schickt bitte eine Nachricht mit eurem Lieblingsong von „Rebels“ sowie eurem Lieblingssong von den älteren Alben an +49 (0)17634680455

MAJESTY hat auf dieser Tour keinen festen Special Guest dabei sondern will lokalen Acts diese Position überlassen.

Sänger Tarek kommentiert:

„Wir finden es extrem wichtig, dort wo wir spielen auch immer auch die lokale Metal Szene zu stärken und deswegen wollen wir aufstrebenden Bands unbedingt die Möglichkeit geben eben das mit uns zusammen zu tun. Wir werden jede Bewerbung sorgsam besprechen um bei jeweiligen Shows sehr geile Bands zu präsentieren um dann mit euch allen unsterbliche Metal Parties zu feiern!“

Interessierte Bands können sich gern direkt bei MAJESTY dafür bewerben:

Schreibt eine Email mit Links zu euren Social Media Profilen an info@metalentertainment.de und gebt an, in welcher Stadt Ihr dabei sein wollt.

Tourdates:

REBELS TOUR 2018

03/03/2018 GER Oberhausen – Helvete

09/03/2018 GER Erfurt – From Hell

10/03/2018 GER Würzburg – Bhof

15/03/2018 GER München – Backstage

16/03/2018 GER Regensburg – Airport

06/04/2018 GER Magdeburg – Factory

07/04/2018 GER Osnabrück – Bastard Club

13/04/2018 GER Hamburg – Logo

14/04/2018 GER Flensburg – Roxy

21/04/2018 GER Leizig – Hellraiser

präsentiert von Legacy, Musix, metal.de, NoisTimes, NoiseArt, RTN-Touring

Mehr zu „Rebels„:

„Rebels Of Our Time“ Kurzfilm: https://www.youtube.com/watch?v=16lq6xOgyMM

„Heroes In The Night“ Videoclip: https://youtu.be/sd4811Vz1EY

„Die Like Kings“ Lyric-Video: https://www.youtube.com/watch?v=5NAcGAzc_zM

Unboxing Video: https://www.youtube.com/watch?v=tn6aR8400kc&t=364s

Studio Trailer #1:https://youtu.be/eRuBRQrwwWc

Studio Trailer #2:https://www.youtube.com/watch?v=CBDmWyQ-qBg&feature=youtu.be

Studio Trailer #3:https://youtu.be/vkOQFCKejdE

MAJESTY

www.majesty-metal.de

www.facebook.com/majestymetal

