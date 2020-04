Khemmis – Doomed Heavy Metal (Minialbum)

Fazit

Jetzt liefern uns Khemmis hier drei Studionummern und drei Livenummern als Minialbum. Ich stell mal die Frage in den Raum, ob ein Livealbum mit sieben oder acht Titeln nicht eine bessere Idee gewesen wäre und als Bonus meinetwegen die drei Studiosongs. So wirkt das Release ein wenig halbgar. Für Anhänger, Jäger und Sammler der Band sicher etwas, da man hier die beiden Studiosongs, welche bisher auf keinem Longplayer waren, erhält. Ebenso ist ein guter Coversong gerne als Bonus gesehen. Aber dafür eine EP/Minialbum veröffentlichen? Da fehlt mir dann doch der wirkliche Value, was die Benotung kräftig nach unten drückt.



Anspieltipps: Bloodletting, Three Gates und The Bereaved