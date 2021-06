Kiss: “It’s Cold Gin Time Again” – Die heißeste Band des Planeten bringt den ultimativen Rock’N’Roll Gin

You wanted the best, you got the best! Den eiskalten Kiss Gin, lecker mit einem Tonic. Und das ist genau das, worauf alle Kiss Fans gewartet haben, seitdem die Band ihren Klassiker Cold Gin 1974 veröffentlicht hat. Volle Lautstärke, einen Kiss Cold Gin und lass den Rockstar in Dir raus!

Mit unglaublichem Erfolg, wie fast alles bei Kiss, ging 2020 die Kiss Rum Kollektion an den Start. Brands For Fans, Kiss und der Lizenzgeber, Epic Rights, sind dem Ruf nach mehr gefolgt…

Denk nicht, dass ein Gin ein Rock‘n’Roll Likör ist! Genau wie die Band, so ist der Kiss Cold Gin kühn und kompromisslos. Inspiriert durch New York City, wo die Wurzeln von Kiss liegen, hat dieser Gin eine Geschmacksexplosion, die so unglaublich ist, dass man meint, Lautstärke 11 ist normal.

Und eine Band, wie die Rock Titanen Kiss, arbeitet ebenfalls mit einer mit Auszeichnungen überschütteten Firma wie Brands For Fans zusammen, um ein Produkt zu kreieren, das genauso rein ist, wie der Rock’n‘Roll, den sie spielen. Kiss Cold Gin wurde 5-fach in der Basis destilliert mit Wacholder, Zitronenschale und einer Auswahl feinster Gewürze. Keine künstlichen Aromen oder Zuckerzusatz! Um die höchste Qualitätsstufe zu erhalten, wurden noch extra Wacholder und Zitrone mazeriert und mit dem Destillat vermischt, um einen vollen botanischen Geschmack zu erhalten.

„Now it REALLY is Cold Gin time! Wenn Du Gin magst, wirst Du diesen lieben. Wie auch der Song, ist dieser Gin ein Klassiker“, sagt Gründungsmitglied von Kiss, Paul Stanley.

Wie zu erwarten, schmeckt Kiss Cold Gin nicht nur großartig, er sieht auch fantastisch aus. Beeindrucke Deine Freunde mit dieser stilvollen Flasche, verziert mit goldenen und silbernen Details und allen 4 Bandmitgliedern metallisch illustriert auf der Brooklyn Bridge. Das Label zeigt eine goldene Disk und die ikonische Manhattan Skyline, eines der Wahrzeichen New Yorks. Im Hintergrund sieht man das Art Deko Muster im Stil der Demon Boots. Das Artwork ist eine Hommage an die musikalischen Wurzeln der Band und ihrer Kisstory.

Brands For Fans haben einen neuen Webshop u.a. in Deutschland und Österreich:

http://smarturl.it/ColdGin

Kiss Cold Gin Verkostung:

Geruch – würzig mit klarem Wacholder, ein volles Aroma und dem klassischen Gin Charakter

Geschmack – sehr gut ausbalanciert mit dem klaren Charakter von Wacholder, Zitrus und Kräutern, Zitronenschale und Engelwurz

Abgang – intensiviert sich im Mund. Vollmundig, klar und bleibender Wacholdergeschmack mit einem trockenen Abgang, der sich wundervoll umwandelt und einen erfrischenden Charakter hat

The Big Kiss Apple G&T – Der “Signatur” Drink für Kiss Cold Gin

Serviervorschlag:

50ml Kiss Cold Gin

100ml Tonic Wasser

Ein Spritzer Zitronensaft (mehr oder weniger, wie Du es magst)

10 schwarze Pfefferkörner

Zitronenschale

Einige Apfelspalten

Vermische den Gin, Tonic und den Zitronensaft mit Eis und verrühre es sanft. Garniere es mit Pfefferkörnern, Zitronenschalen und Apfelschnitzen.

Über Kiss

Kiss ist und bleibt auch nach 45 Jahren eine der einflussreichsten Bands in der Geschichte des Rock’n’Roll. Kiss hat mehr Gold-Auszeichnungen bekommen als jede andere Band in der Musikgeschichte der Recording Industry Association Of America’s (RIAA). Gold und Platin Auszeichnungen für 26 Kiss Alben und vier gleichzeitig veröffentlichte Solo Alben. Bis heute hat Kiss 44 Alben mit 14 x Platin veröffentlicht, drei Alben erreichten sogar Multi Platin. Insgesamt hat Kiss mehr als 100 Millionen Alben weltweit verkauft.

Noch immer spielt die Band vor ausverkauften Konzerten, hat eine unglaubliche Medienpräsenz und die End Of The World Tour wird Ende 2021/2022 fortgesetzt. www.KissOnline.com

Über Epic Rights

Epic Rights ist eine führende Merchandise- und künstlervermarktenden Firma, die diverse Künstler mit Ikonenstatuts wie z.B. 21 Savage, Kiss, AC/DC, Def Leppard, Katy Perry, Britney Spears, Bob Dylan – das Estate von John Lennon, David Bowie und vielen anderen vertritt.

Epic Rights bietet u.a. Einzelhandelsvertrieb, Tour Merchandise, globales E-Commerce, VIP/Fan Pakete und Involvierung der Fans mit ihren Künstlern an. Der Hauptsitz von Epic Rights ist in Santa Monica, Kalifornien.

www.epicrights.com

Über Brands For Fans

Brands For Fans ist ein schwedischer Global Player, führend im Vermarkten und Verkauf von alkoholischen Getränken in Zusammenarbeit mit verschiedenen Künstlern wie zum Beispiel:

Ghost, HammerFall, In Flames, Jonas Åkerlund, Judas Priest, Kiss, Motörhead, Rammstein, Scorpions und Slayer. Attraktive Produkte für Fans machen es möglich, die Rock Gefolgschaft aber auch die reinen Genießer guter Spirituosen zu erreichen. Seit 2012 erfolgreich im Geschäft und seit 2018 gehört Brands For Fans zur Umida Group.

Marken: Candlemass, Ghost, HammerFall, In Flames, Jonas Åkerlund, Kiss, Motörhead, Rammstein, Scorpions, Slayer und Sungen.

