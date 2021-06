Night Crowned – Hädanfärd

Artist: Night Crowned

Herkunft: Gothenburg, Schweden

Album: Hädanfärd

Spiellänge: 44:49 Minuten

Genre: Death Metal, Blackened Death Metal, Black Metal

Release: 09.07.2021

Label: Noble Demon

Link: https://www.facebook.com/nightcrowned

Bandmitglieder:

Gesang – K. Romlin

Gitarre – J. Eskilsson

Bassgitarre, Gitarre und Keyboard – H. Lijesand

Schlagzeug – J. Jaloma

Tracklist:

Nattkrönt Rex Tenebrae Fjättrad Ett Graväst Öde Hädanfärd Gudars Skymning Människans Förfall Gratt & Ödelagt Enslingen

Ein gutes Intro ist die halbe Miete und das wurde sich hier bei dem neuen Album von Night Crowned wirklich zu Herzen genommen. Hädanfärd wird mit einem Klavier eingeleitet und beginnt mit einem dramatisch schnellen Tempo, welches sich majestätisch vor einem aufbaut. Mich erinnert die Anfangsstimmung stark an Cradle Of Filth bloß dass hier anstelle von energiereichen Screams die Growls im Vordergrund stehen, was mir mehr zusagt.

Was kann man von dem Album erwarten, was kommt auf einen zu? Um es einfach runterzubrechen, würde ich behaupten, hier wird uns eine dunkle Messe dargestellt, bei welcher selbst unsere Väter der heiligen Heavy Metal Messe nicht mithalten können. Die Jungs begeistern mit bestialischen Melodien, welche aufeinander aufbauen und sich immer weiter in die Höhe schaukeln. Mich reißt der melodische Verlauf komplett mit und ich fühle immer wieder, wie mir ein Schauer den Rücken herunterläuft. Verstärkt wird das komplette Konzept mit antreibenden Rhythmen, die von Doppelbassschlägen dominiert werden, bei welchen meine Beine in Flammen aufgehen würden.

Obwohl das Album ein unglaubliches Tempo aufweist, ist es unglaublich entspannend, genau so, dass man gemütlich währenddessen entspannen, Arbeiten erledigen oder einfach beim Autofahren laufen lassen kann! Vor allem Enslingen ist eine Show für sich selbst – die ständigen Wechsel und Breakdowns, Breaks bringen mich immer wieder auf ein neues Level der Begeisterung, da ganz speziell dieser Song für mich das Highlight auf der Platte ist. Die harmonische Aggression ist beeindruckend und fasziniert mich auf voller Länger. Kein Wunder, dass der Track den krönenden Abschluss auf der Scheibe bietet.