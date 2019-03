“Die Knights Of Thor stellen auch dieses Jahr wieder ein Festival zugunsten des Kinder-Hospiz Sternenbrücke auf die Beine!“

Eventname: Knightfest, zugunsten des Kinder-Hospiz Sternenbrücke in Hamburg Sternenbrücke

Bands: Honeytruck, Relations, Surgical Strike, Forgotten North, Ragnaröek, Parity Boot, Blackening

Ort: Clubhaus der Tipsy Apes, am Radeland in Hamburg

Datum: 13.04.2019

Kosten: 12 € VVK, 12 € AK

Genre: Thrash Metal, Hardcore, Wikinger Rock, Rag’n’ Roll, Hardrock

Besucher: erwartete 500

Veranstalter : Knights Of Thor, Germany

Link: http://www.knights-of-thor-germany.de/

Und wieder lädt der deutschen Ableger der Knights Of Thor, einem internationalen Heavy Metal Club, zum Benefiz Festival zugunsten des Kinder-Hospiz Sternenbrücke in Hamburg ein. Das letztjährige Festival hat immerhin die stolze Summe von über 6000 € eingespielt, die dann an das Hospiz übergeben werden konnten.

Auch dieses Jahr sollen die Spendengelder wieder reichlich fließen und dafür sind dann Bands wie Forgotten North oder Honeytruck, Hardrock aus Wildeshausen eingeladen, die hier kostenfrei auftreten werden. Weitere Acts sind Relations aus Arnsberg, die mit Hardcore und Metal einheizen werden. Surgical Strike bieten neben Parity Boot aus Hamburg guten hausgemachten Thrash Metal. Die Schweriner Ragnaröek werden uns mit Rag’n‘Roll erfreuen, während Blackening sich ebenfalls dem Thrash verschrieben haben. So dürften diese Truppen für eine klasse musikalische Stimmung sorgen.

Im Verlaufe des Nachmittags gibt es dann eine Tombola, bei der jedes Los gewinnt. Die gesponserten Präsente kommen aus allen erdenklichen Ecken. So ist die ICS, bekanntlich die Firma der Wacken Macher, genauso beteiligt, wie Metaltix, Nuclear Blast, das Bang Your Head Festival oder Radio Bob!. Auch wir von Time For Metal werden uns mit einer Sachspende beteiligen, denn alles fließt dem guten Zweck zu. Die Verköstigung vor Ort ist ebenfalls diesem guten Zweck gewidmet und alle Helfer sind ehrenamtlich am Werke. Zudem gibt´s diverses Merch zu erwerben, welches in vielen Fällen ebenfalls gesponsert worden ist. Weitere Aktionen, wie die Versteigerung eines extra angefertigten Unikats, und andere wohltätige Aktionen lockern das gesamte Event auf.

Hoffentlich ist dieses Jahr das Wetter etwas besser, denn 2018 war es doch sehr feucht von oben, was der Stimmung allerdings keinen Abbruch tat.

Somit gebührt dem Einsatz von Sören Behrens und Rene Kohlmann großer Respekt, denn die haben mit ihren Mitgliedern der Knights Of Thor dieses Festival auf die Beine gestellt, super organisiert und unterstützen somit aktiv das Kinderhospiz.

